Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

'voelt zich in de maling genomen' door PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De regerend kampioen van de Eredivisie zou dinsdag een derde bod van Atlético Madrid op de keeper hebben afgewezen. Het zou gaan om een bod van drie miljoen euro plus een miljoen aan mogelijke bonussen.

Benítez zou 'geïrriteerd' en 'geagiteerd' zijn over de situatie. Hij voelt zich in de maling genomen, omdat hij eerder dit jaar geen nieuw contract aangeboden heeft gekregen. Hij zag dat als een signaal dat de clubleiding van PSV niet zoveel vertrouwen in hem heeft, ook omdat veel andere spelers wel een nieuw contract kregen aangeboden. Het huidige contract van Benítez loopt nog een jaar door.

De keeper is op zoek naar zekerheid en wil een langere periode bij een club blijven. PSV vindt het nu te laat om een vervanger te zoeken, maar het is een publiek geheim dat de club deze zomer openstond voor de komst van een nieuwe eerste doelman. Op dit moment is Benítez bij PSV wel de eerste keus. Bij Atlético zou hij vijftien tot twintig wedstrijden per jaar mogen spelen, zo zou al besproken zijn. Benítez zou daar concurreren met Jan Oblak.

Atlético meldde zich eerder al met twee biedingen, maar die voldoen – net als het derde bod – bij lange na niet aan de verwachtingen van PSV. De club wil naar verluidt acht miljoen euro ontvangen voor de Argentijn. "Daar zou misschien nog wel wat af kunnen, maar het is in de verste verte niet in de buurt van wat Atlético wilde betalen”, zo liet journalist Rik Elfrink eerder al weten.

Vertrekwens Benítez

Niettemin wil Benítez de transfer maken naar Atlético Madrid, zo schrijft De Telegraaf. Nu maakt dus ook het Eindhovens Dagblad melding van de vertrekwens. Daarmee is Benítez na Jordan Teze en Olivier Boscagli de derde PSV’er die deze zomer zijn wens kenbaar maakt om PSV te verlaten.

PSV nam Benítez in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij maakte van de Argentijn meteen zijn eerste doelman. Benítez kan ook onder Bosz rekenen op een basisplaats. Vorig seizoen verscheen hij 46 keer binnen de lijnen en hield hij 20 keer zijn doel schoon. Dit seizoen moest Benítez in drie wedstrijden al zes keer vissen.

PSV wil nieuwe verdedigers

PSV heeft dringend behoefte aan defensieve versterking en is naar verluidt druk bezig met de komst van nieuwe verdedigers, maar moet nu dus ook vrezen voor een vertrek van z’n goalie.

