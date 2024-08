PSV mengt zich in strijd om 20-jarig talent van FC Barcelona

PSV is in de zoektocht naar defensieve versterking uitgekomen bij onder meer . Dinsdag kwam al naar buiten dat de Eindhovenaren hebben geïnformeerd naar Ko Itakura en na berichtgeving door Spaanse media bevestigt het Eindhovens Dagblad dat ook Faye in beeld is. De 20-jarige verdediger staat momenteel onder contract bij FC Barcelona en moet zo’n tien miljoen euro kosten.

PSV heeft dringend behoefte aan nieuwe verdedigers. De regerend kampioen van Nederland nam in een vroegtijdig stadium al afscheid van André Ramalho, zag Jordan Teze eerder deze week vertrekken naar AS Monaco en moet ook serieus rekening houden met een afscheid van Oliver Boscagli. Brighton & Hove Albion is concreet in de markt voor de Fransman, al lijkt een akkoord met PSV nog niet aanstaande.

De Eindhovenaren speuren desondanks de markt af naar versterking. In navolging van Itakura, die een verleden heeft bij FC Groningen, wordt nu ook Faye genoemd. Het twintigjarige talent uit Senegal streek in de zomer van 2023 neer in Barcelona, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de plaatselijke FC zat er nog niet in. Sterker nog: hij heeft zijn debuut nog niet eens gemaakt. De grote vraag is of dat er nog van gaat komen. Volgens Spaanse media wil FC Barcelona van hem af en PSV is een van de clubs die in de race is voor zijn handtekening.

Dat bevestigt het Eindhovens Dagblad woensdagmiddag. “PSV heeft als de sodemerats verdedigers nodig, omdat de club momenteel is aangewezen op meerdere reservekrachten”, zo klinkt het. Faye heeft bij FC Barcelona nog een contract tot medio 2027. Volgens Mundo Deportivo hebben ook FC Porto, AC Milan en de Franse clubs AS Monaco, Stade Rennes en Lille hem op de korrel. FC Barcelona zou overigens niet de volledige ‘controle’ over Faye willen verliezen. De Catalanen sturen naar verluidt aan op een terugkoopclausule.

