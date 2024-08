Transferverrichtingen zorgen voor reuring binnen PSV: ‘Ook Benítez is niet tevreden’

PSV staat na twee competitiewedstrijden weliswaar op zes punten, maar rustig is het allesbehalve in Eindhoven. De transferverrichtingen, vooral bij de uitgang van het Philips Stadion, zorgen voor reuring binnen de selectie. forceerde al een vertrek naar AS Monaco en nu hoopt ook Oliver Boscagli de clubleiding zover te krijgen om hem naar Brighton & Hove Albion te laten gaan. Ondertussen heerst er ontevredenheid bij doelman .

Dat zegt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in de AD Voetbalpodcast althans. De interesse van Brighton & Hove Albion in Boscagli houdt de gemoederen bezig in Eindhoven. De Fransman staat inmiddels al vijf jaar onder contract bij PSV en wil na de landstitel in het afgelopen seizoen een stap maken. Brighton & Hove Albion is bereid hem een kans te geven in de Premier League, maar werd het met PSV vooralsnog niet eens over de transfersom. De regerend kampioen van Nederland laat Boscagli het liefst helemaal niet gaan, maar volgens Elfrink heeft hij niet een vertrekwens, maar een vertrekeis.

Artikel gaat verder onder video

“PSV vindt dat te weinig”, zegt de clubwatcher over de transfersom van zo’n tien miljoen euro die Brighton tot op heden over heeft voor de komst van Boscagli. Volgens Elfrink is de zaakwaarnemer van de Franse linkspoot druk bezig de transfer naar Engeland te realiseren. “Maar het is toch wel raar eigenlijk. Zo’n training is besloten en zo’n man zit daar dan. Ook als Bosz zijnde, hoe moet je dan met zo’n situatie omgaan? Je wil zo’n speler toch graag tevreden houden, gemotiveerd houden. Maar tegelijkertijd lopen dan die zaakwaarnemer en speler te oreren dat ze eigenlijk niet meer willen, dat ze weg willen. Dat is voor Bosz natuurlijk ook wel lastig. Hoe moet je dat nou managen?”, zo vraagt Elfrink zich af.

Boscagli kwam afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo in elk geval ‘gewoon’ nog in actie voor PSV. De Fransman lijkt vooralsnog niet tegen te stribbelen, waar Teze zich de woede van de PSV-supporters op de hals haalde door in eerste instantie niet te willen spelen tegen RKC Waalwijk. Na de vele boze en teleurgestelde reacties stelde hij zich alsnog beschikbaar. Teze is inmiddels vertrokken, maar volgens Elfrink hebben de transferverrichtingen in Eindhoven wel degelijk invloed op de selectie. “Bij PSV is bijvoorbeeld ook Benítez niet helemaal tevreden. Hij had natuurlijk een transfer naar Atlético kunnen maken, maar dat bedrag was veel te laag, tweeënhalf tot drie miljoen euro.”

Volgens Elfrink begrijpen de zaakwaarnemers van de hierboven genoemde PSV-spelers niet helemaal waarom de clubleiding zich zo hard opstelt. “Wat ik een beetje bij die agenten beluister is dat ze het niet zo goed begrijpen omdat het contract van die jongens nog maar een jaar loopt. Normaal gesproken ben je dan als club redelijk toegeeflijk en vraag je niet meer de hoofdprijs. Maar PSV is harder geworden en wat dat betreft veranderd, is mijn indruk een beetje.” Elfrink merkt een groot verschil ten opzichte van een paar jaar geleden, toen de club er alles aan deed om spelers niet transfervrij te laten vertrekken. “Bij een speler als Derrick Luckassen werd zijn contract uit den treure verlengd. Dan was het elke zomer week: ja, het contract van Luckassen wordt met een jaar verlengd, want we willen de transferrechten veiligstellen.”

Boscagli heeft bij PSV nog een contract tot medio 2025. Dat geldt ook voor Benítez. Teze was eveneens in het bezit van een volgend jaar aflopend contract, maar hij rondde zijn transfer naar AS Monaco eerder deze week af.

