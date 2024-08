Teze vertrekt na jaren trouwe dienst uit Eindhoven en tekent bij AS Monaco

verruilt PSV voor AS Monaco, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. Daarmee verlaat de rechtsback de club waar hij zijn hele carrière heeft doorgebracht. In het prinsdom tekent de verdediger een contract tot medio 2029, zo onthult Monaco zelf.

Teze had nog een contract voor een seizoen bij PSV. De Eindhovenaren moesten de verdediger zodoende deze zomer verkopen om nog een bedrag aan hem over te houden. In eerste instantie was de rechtsback niet van plan om te vertrekken uit het Philips Stadion. Eind juli gaf Teze aan hoe dan ook bij PSV te blijven en dat zijn naam met vulpen ingevuld kon worden in de selectie.

Een week later kwam naar buiten dat AS Monaco zich in Eindhoven had gemeld voor Teze. Het jeugdproduct van de Eindhovenaren had wel oren naar die transfer en liet trainer Peter Bosz weten dat hij niet beschikbaar zou zijn voor de eerste competitiewedstrijd, tegen RKC Waalwijk. Daarmee maakte Teze zich niet geliefd bij de fans en na een stortvloed aan kritiek kwam hij terug op zijn keuze.

Over de transfersom die PSV voor Teze ontvangt doen beide clubs geen mededelingen. Clubwachter Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt op X echter dat het om een bedrag van twaalf miljoen euro gaat. Daarmee bevestigt Elfrink de berichtgeving van Fabrizio Romano, die afgelopen zondag al meldde dat de clubs tot een akkoord waren gekomen.

Uiteindelijk bleek Teze niet houdbaar voor de regerend landskampioen. De verdediger vertrekt zodoende bij de club waar hij zijn carrière begon voor een avontuur in de Franse competitie. De Monegasken eindigden afgelopen seizoen op de tweede plaats in Ligue 1, waardoor Teze met zijn nieuwe club de Champions League ingaat. In het prinsdom krijgt Teze in de persoon van Adi Hütter te maken met een trainer uit de Red Bull-school. De oefenmeester begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg.

Teze debuteerde in augustus 2018 op achttienjarige leeftijd in het eerste elftal van PSV. In de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2 winst) liet Mark van Bommel hem een kwartier voor tijd invallen. In de jaren die volgden kwam de rechtsback 188 keer in actie voor de Eindhovenaren. Daarin was hij vier keer trefzeker en gaf hij 23 assists. Teze werd met PSV één keer landskampioen, won twee keer de KNVB Beker en legde drie keer beslag op de Johan Cruijff Schaal.

Tijdens zijn periode in Eindhoven kwam Teze ook vier keer uit voor het Nederlands elftal. Zijn debuut maakte hij in juni 2022 onder Louis van Gaal, toen hij negentig minuten mocht spelen in het duel met Wales in de Nations League. In zijn vier interlands kwam de verdediger niet tot scoren, maar wist hij wel een assist te noteren.

After 17 years in ❤️🤍 it’s time to say goodbye.



All the best in Monaco, Jordan! 🇫🇷 pic.twitter.com/HUDOkP5YIG — PSV (@PSV) August 20, 2024 🆕🇳🇱#WelcomeTeze pic.twitter.com/d6cjCOsKoI — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 20, 2024 De transfer van Jordan Teze is kogeltje rond.



- Goed contract tot juli 2029 in Monaco ⚽️

- 12 miljoen voor PSV 💰

- Eind goed al goed

- PSV volle bak aan het werk voor een opvolger — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 20, 2024

