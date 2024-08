Merkwaardige reactie bij balcontacten Jordan Teze in Philips Stadion

is zaterdagavond uitgefloten door een deel van het PSV-publiek. Toen de verdediger inviel tegen RKC Waalwijk, klonk gefluit in het Philips Stadion. Ook als hij daarna aan de bal kwam, waren ontevreden supporters te horen. Een ander deel van de fans schaarde zich juist achter Teze.

Toen Teze zich warmliep, werd door de meeste supporters in Eindhoven nog geklapt. Toch klonk er toen ook al voorzichtig gefluit vanaf de tribunes. “Het merendeel klapt. Een enkeling wat minder enthousiast”, zo viel commentator Mark van Rijswijk van ESPN op.

Op het moment dat Teze in minuut 69 het veld opkwam, als een van vier wisselspelers, was het boegeroep en gefluit nadrukkelijker te horen. "Toch een wat nadrukkelijker fluitconcert, nu het rugnummer van Teze omhoog wordt gehouden", zei Van Rijswijk. Vervolgens klonk bij balcontacten gefluit, al reageerde een ander deel van het publiek daar weer op door juist te klappen.

In de aanloop naar de wedstrijd was Teze de meest besproken speler van PSV. De rechtsback aast op een transfer naar AS Monaco en had zijn trainer laten weten niet te willen spelen tegen RKC. Daar kwam hij later op terug. Teze werd door trainer Peter Bosz op de bank gezet tegen RKC.

Gefluit én applaus voor Teze, als hij gaat warmlopen. De gedachten over de rechtsback, die in eerste instantie niet wilde spelen tegen RKC om een transfer naar AS Monaco af te dwingen, maar gisteravond op zijn eerdere beslissing terugkwam, lopen uiteen in het Philips Stadion. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 10, 2024

