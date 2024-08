Teze traint niet mee bij PSV, Bosz vol onbegrip: 'Dit hoort niet'

doet zaterdag niet mee bij PSV in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De verdediger, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van AS Monaco, heeft bij trainer Peter Bosz aangegeven niet te willen spelen. Bosz is keihard voor Teze en heeft hem uitgesloten van de trainingsactiviteiten.

Teze is de laatste weken onderwerp van gesprek bij PSV. De rechtsback gaf nog niet zo lang geleden op een persconferentie nog aan dat hij dit seizoen sowieso bij PSV zou blijven, maar is inmiddels volledig van gedachten veranderd. Teze mag zich verheugen op de serieuze belangstelling van AS Monaco, dat de verdediger dolgraag naar Frankrijk wil halen. Teze staat welwillend tegenover een vertrek uit Eindhoven en tekent het liefst zo snel mogelijk bij de Monegasken, maar zijn huidige werkgever werkt daar niet zomaar aan mee.

Teze maakte afgelopen zondag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord ‘gewoon’ nog zijn opwachting bij PSV, maar verschijnt zaterdagavond in de eerste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk dus niet binnen de lijnen. Dat bevestigt Bosz vrijdagmiddag op zijn persconferentie. “Teze heeft aangegeven niet te willen spelen. Dat heeft hij mij twee dagen geleden gemeld. Ik heb hem vandaag opnieuw gevraagd of hij het zeker wist. Hij wist het zeker”, zo wordt Bosz geciteerd door PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International. Bosz is totaal niet te spreken over zijn verdediger. “Ik begrijp hem niet. Dit hoort niet. De consequenties kunnen jullie wel invullen. Het is onacceptabel.”

Als het aan Teze had gelegen, dan had hij het duel met Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal ook laten schieten. Bosz bevestigt dat de verdediger in de aanloop naar de kraker had aangegeven niet te willen spelen. “Hij is daarna alsnog bijgedraaid. Nu is het menens”, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Bosz vindt Teze desondanks een ‘wereldgozer’, maar vindt wel dat de speler nu de ‘verkeerde’ beslissing heeft genomen.

