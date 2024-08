'PSV, Ajax en Feyenoord gaan de strijd aan om Championship-rechtsback'

PSV heeft op het oog als vervanger van , die mogelijk vertrekt naar AS Monaco. Dat meldt ESPN op basis van bronnen. De landskampioen heeft echter flink wat concurrentie voor de voormalig rechtsachter van sc Heerenveen. Ook Ajax en Feyenoord hebben de 23-jarige back van Coventry City op de korrel.

De Eindhovenaren houden ernstig rekening met een vertrek van Teze. AS Monaco is zeer concreet, terwijl de verdediger zelf ook de stap wil maken naar het Prinsdom. Mocht het juiste bedrag op tafel komen, dan lijkt ook PSV wel mee te werken aan een transfer. Teze is van origine een centrale verdediger, maar wordt bij PSV voornamelijk gebruikt als rechtsachter vanwege zijn snelheid.

Het is echter geen uitgemaakte zaak dat Van Ewijk naar Eindhoven zal vertrekken. De Eindhovenaren hebben namelijk concurrentie van zowel Ajax als Feyenoord. De Amsterdammers hebben met Devyne Rensch en Anton Gaaei nog twee spelers in huis voor de rechtsbackpositie. Rensch zou echter mogen vertrekken uit de hoofdstad, terwijl Francesco Farioli in Gaaei geen basisspeler ziet.

Feyenoord speelt onder Brian Priske in een formatie met wingbacks en dat is een jas die Van Ewijk wel past. Wel is de Stadionclub momenteel goed voorzien met Bart Nieuwkoop, Givairo Read, Marcus Pedersen en zelfs Lutsharel Geertruida die op die positie uit de voeten kunnen. Voor de komst van Van Ewijk zal Feyenoord dus eerst afscheid moeten nemen van een of meerdere rechtsbacks.

Ook concurrentie uit het buitenland

Van Ewijk staat er ook in het buitenland goed op. Zo mag de rechtervleugelverdediger zich ook heugen op belangstelling vanuit de Duitse Bundesliga. Om welke clubs het gaat noemt ESPN niet. Wel lijkt een overstap naar de top van de Eredivisie of een Europese topcompetitie in het verschiet te liggen voor de achtvoudig Jong Oranje-international.

