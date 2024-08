De Mos hoopt op uitgaande PSV-transfer: ‘Strik eromheen en breng hem weg!’

Aad de Mos hoopt dat deze transferperiode vertrekt bij PSV. De analist vindt dat de verdediger, die in de concrete belangstelling staat van AS Monaco, met ‘een strik eromheen’ mag verkassen naar Frankrijk, zo laat hij weten in Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad.

PSV zou al een bod van AS Monaco op Teze hebben ontvangen. Volgens VI zou dit om een bedrag van tien miljoen euro plus twee miljoen aan makkelijk te behalen bonussen gaan, terwijl clubwatcher Rik Elfrink eerder over tien miljoen plus drie aan bonussen sprak. Toch is dit voor de regerend landskampioen niet voldoende om de verdediger, die nog een contract voor een seizoen heeft, te laten gaan.

Teze zou pas mogen vertrekken, als PSV een vervanger heeft geïdentificeerd. De Mos zou echter niet te lang twijfelen. “Teze is een jongen die meespeelt. In de verdediging is hij een goede speler, ook in de opbouw. Ook heeft hij een hoog rendement met zijn voorzet. Maar als je twaalf miljoen euro voor een rechtsback kan krijgen in Europa is het ‘een strik eromheen’ en wegbrengen naar Monaco”, zegt de oud-trainer.

