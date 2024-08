Manschot moet het ontgelden na ‘erg zwak optreden’: ‘Wat een ongelooflijke clown’

Scheidsrechter Jeroen Manschot is zondagavond de gebeten hond bij het duel tussen PSV en Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De arbiter nam in de tweede helft enkele dubieuze beslissingen en krijgt flink wat kritiek op X.

Het begon al met het feit dat Manschot Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther niet bestrafte met een tweede gele kaart na zijn overtreding op PSV’er Guus Til. Collega-doelman Walter Benitez kreeg aan het begin van de tweede helft wel een gele kaart voor een soortgelijke overtreding op Santiago Giménez. Had de Duitse keeper de kaart wel gekregen van de arbiter, dan had hij het veld met twee gele kaarten moeten verlaten.

Vervolgens haalde Manschot wel een gele kaart tevoorschijn voor Feyenoord-aanvaller Ayase Ueda, die met een hoofdblessure op de grond lag. De scheidsrechter legde het spel stil en maakte vervolgens het gebaar voor een blessurebehandeling. De Japanner stond vervolgens vliegensvlug op, omdat het leek alsof hij niet zoveel last had waarna hij bestraft werd door Manschot.

Dit laatste voorval schoot velen op X in het verkeerde keelschat. “Wat een ongelooflijke clown is die Manschot toch”, wordt er gepost. “Manschot maakt er een teringzooitje van”, plaatst een ander. Tijdens de analyse in de rust van het duel was ESPN-analist Kenneth Perez ook al uiterst kritisch op Manschot.

