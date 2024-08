Kenneth Perez had zes (!) kaarten willen zien in minuut 9 bij PSV - Feyenoord

Als het aan Kenneth Perez had gelegen, zouden diverse spelers van Feyenoord zondagavond een gele kaart hebben gekregen na de 1-0 van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een groot deel van het elftal beklaagde zich over een arbitraal besluit, maar alleen doelman Timon Wellenreuther werd de gele kaart getoond om zijn protest.

Vanaf dit seizoen mogen alleen aanvoerders zich nog bekommeren om een beslissing bij de scheidsrechters. Zodra een andere speler op het veld commentaar heeft op de leiding, volgt in principe een gele kaart. Maar na het doelpunt van Lang in de negende minuut meldden zich behalve aanvoerder Lutsharel Geertruida ook Thomas Beelen, Marcos López, Igor Paixão, Santiago Giménez, Gjivai Zechiël en Bart Nieuwkoop bij arbiter Jeroen Manschot.

“We hebben toch afgesproken dat alleen de aanvoerder tegen de scheidsrechter mag praten? Ik zie hier vijf of zes mensen!”, zegt Perez in de pauze van de wedstrijd. “Het ligt niet aan de spelers, maar aan de scheidsrechter, die hier geen paal en perk aan stelt. Toon eens persoonlijkheid, kom op man! Dit is afgesproken! Iedereen loopt maar tegen hem te zeuren, en hij staat erbij van: ‘Ja ja ja ja ja…’”

Ook Karim El Ahmadi had gehoopt dat Manschot zou strooien met kaarten. “Als hij ermee begint, is het ook een signaal naar de volgende scheidsrechter.”

De spelers van Feyenoord waren woest, want Ramiz Zerrouki lag geblesseerd op de grond voorafgaand aan de 1-0. Na een botsing met Malik Tillman ging Zerrouki naar de grond binnen de middencirkel. Tillman leek een kleine trap te geven. Zerrouki sloeg met zijn hand op de grond en liet daarmee blijken pijn te hebben, maar scheidsrechter Manschot liet doorvoetballen. Uit de daaropvolgende aanval werd Lang in de diepte aangespeeld en schoot hij raak in de linkerbovenhoek.

© ESPN

🔙 Uitgerekend Noa Lang schiet PSV op voorsprong! 🔥 1️⃣-0️⃣#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2024

