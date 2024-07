Feyenoord-fans zien één lichtpunt tegen Benfica: ‘Misdaad als hij op de bank belandt’

Feyenoord speelt een overwegend kansloze oefenwedstrijd tegen Benfica, maar de supporters van de club zien wel één lichtpunt. Middenvelder krijgt de nodige complimenten voor zijn sterke invalbeurt.

Zechiël viel na een uur in voor Lutsharel Geertruida. Op dat moment stond het 4-0 voor Benfica, een tussenstand die al na achttien minuten spelen was bereikt. Zelden heeft Feyenoord zo'n slechte eerste helft gespeeld, maar in de tweede helft was er sprake van enig herstel. Dat was volgens supporters mede te danken aan Zechiël.

De twintigjarige jeugdexponent wordt geroemd om zijn creativiteit, zijn vermogen om het spel te versnellen, zijn techniek en zijn betrokkenheid in het spel. Veel fans hopen dat hij volgend seizoen een grotere rol gaat spelen bij Feyenoord.

Vorig seizoen kwam hij tot slechts twee invalbeurten in de Eredivisie, allebei in de eerste weken van het seizoen. Aangetekend moet wel worden dat Zechiël vrijwel de gehele tweede seizoenshelft aan de kant stond met een knieblessure.