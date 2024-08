Krabbendam noemt ontzettend lage vraagprijs voor Geertruida: Perez schrikt zich kapot

Martijn Krabbendam denkt dat Feyenoord akkoord moet gaan met een bod van tien miljoen euro op . De aanvoerder, waarvan het contract over tien maanden afloopt, bevindt zich volgens de journalist in hetzelfde schuitje als , die voor een soortgelijk bedrag naar AS Monaco kan transfereren.

Krabbendam ziet dat er weinig ontwikkelingen zijn rondom de verdediger van Feyenoord. “Geertruida zit natuurlijk in de Teze-positie. Die heeft nog een contract van tien maanden en zou in principe dus zo wegkunnen”, zegt de journalist van Voetbal International bij Voetbalpraat. Vorige week werd bekend dat Monaco voor een bedrag van tussen de tien en dertien miljoen euro overheeft voor de rechtsback van PSV.

“Daar is natuurlijk een geweldig bod op gedaan door Monaco”, ziet Krabbendam, die reactie krijgt van presentator Wouter Bouman. “Voor dat geld moet Feyenoord Geertruida ook verkopen?” Krabbendam: “Ze zouden hem zelf wegbrengen. Voor dat geld. Hij heeft een contract van tien maanden. Het is tien miljoen of niks”, zegt hij.

Kenneth Perez is het oneens

Kenneth Perez kan zich totaal niet vinden in de mening van de tafelgast. “Dit zijn twee totaal verschillende verhalen. De één is het hart van het elftal en bij die andere maakt het niet zoveel uit of hij er is. Geertruida kan je nog helpen aan plaatsing voor Champions League. Teze is natuurlijk een ander verhaal”, zegt de Deen.

“Ik kan me voorstellen dat Feyenoord, omdat Geertruida een contract van tien maanden heeft, nog geld wil verdienen”, reageert Krabbendam. “Dat zou ik héél gek vinden. Tien miljoen euro?! Wat maakt dat contract uit, hij is echt heel veel daar bij Feyenoord. De speler die ze het minst kunnen verliezen, vind ik”, sluit Perez de discussie af.

