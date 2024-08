Wedstrijd tegen Feyenoord was waarschijnlijk laatste optreden voor PSV'er

De kans is groot dat zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld, zo schrijft journalist Rik Elfrink. De verdediger heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar AS Monaco, dat een bod zou hebben uitgebracht van maximaal dertien miljoen euro.

Het bod bestaat uit een vaste transfersom van tien miljoen euro plus drie miljoen euro aan ‘deels onzekere’ bonussen, zo weet de clubwatcher. In de komende dagen moet blijken of beide clubs er definitief uit komen. Zondag schreef De Telegraaf over een bedrag van circa twaalf miljoen euro, terwijl PSV zou inzetten op vijftien miljoen.

Een vertrek van Teze zou een opvallende wending zijn. Na afloop van het gewonnen oefenduel met Valencia (2-1) kreeg hij nog de vraag of zijn naam met potlood of met vulpen ingevuld kan worden in de selectie. “Vulpen”, was de 24-jarige verdediger resoluut. “Ik sta op de teamfoto.”

Bosz gaat transfer Teze niet blokkeren

Trainer Peter Bosz zei zondagavond na de wedstrijd tegen Feyenoord dat hij de transfer van Teze niet zal blokkeren. “We zijn een Nederlandse club en kunnen dat niet tegenhouden. Zijn contract loopt volgend jaar af, dus dat is een aparte situatie. Nee, ik ga niet voor zijn vertrek liggen. Zo ben ik niet. Dat is niet mijn taak als trainer.”

