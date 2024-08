Joey Veerman spreekt op persconferentie grote irritatie over Feyenoord uit

heeft zich gestoord aan het gedrag van de spelers van Feyenoord. De middenvelder van PSV vond de ploeg van Brian Priske ‘irritant’ en ‘vervelend’, zegt hij op het persmoment na de nederlaag.

“'Het was spectaculair, alleen in het veld was het een beetje vervelend en irritant. Elke keer op de grond liggen en tijdrekken. Maar goed, dat hoort er blijkbaar bij”, verzucht Veerman, die op het veld nog een verschil zag tussen de twee ploegen. “''Als je ziet hoe wij kansen creëren, dan creëren wij ze echt uit, vind ik, kwaliteit.”

“Wij krijgen de kansen tegen uit fouten die we zelf maken. Als we dat gewoon weer op orde krijgen, dan is er niks aan de hand. Als speler had je het gevoel dat wij die goal toch wel zouden maken, maar als je ze dan elke keer zo tegen krijgt, dan is dat vervelend”, erkent Veerman.

LEES OOK: Noa Lang baalt: ‘Kan echt niet, we zijn in alle facetten beter dan Feyenoord’

Trainer Peter Bosz zegt dat het ‘van beide kanten’ geen goede wedstrijd was. “''Ik kan me voorstellen dat het met 4-4 een spectaculaire wedstrijd is, maar het was geen goede wedstrijd. Niet van onze kant en ook van Feyenoord niet. Dit is niet echt goed voetbal geweest.” Het genrek vaan fitheid van de internationals wil hij niet opvoeren als excuus. “''Ik vind dat we ook met dit elftal gewoon van Feyenoord moeten winnen. Dat hebben we niet gedaan en dat is jammer.”

