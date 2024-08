Noa Lang baalt: ‘Kan echt niet, we zijn in alle facetten beter dan Feyenoord’

maakte zondagavond in de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord zijn rentree na lang blessureleed en is blij om terug te zijn. De aanvaller kijkt desondanks met gemengde gevoelens terug op zijn rentree bij PSV. Hij vindt dat de Eindhovenaren veel meer kwaliteit hebben dan tegenstander Feyenoord.

PSV en Feyenoord maakten er een spektakel van tijdens de officiële opener van het seizoen. De wedstrijd eindigde in een 4-4 einduitslag, waarna de Rotterdammers uiteindelijk te sterk waren na penalty’s. “Een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik weer zestig minuten in de benen heb, maar het is klote dat je van zo’n team verliest”, begint Lang voor de camera’s van Hans Kraay junior.

“Wat is ‘zo’n team?’”, vraagt de interviewer zich af. “Als je vier keer tegen Feyenoord scoort mag je onmogelijk vier tegengoals krijgen. Ik vind dat wij in alle facetten beter zijn dan Feyenoord, daar ben ik gewoon eerlijk in”, zegt de aanvaller met een lachje. “We schieten onszelf gewoon in de voet. We geven ze teveel ruimte en dan zie je dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen. We geven de kansen veel te makkelijk weg, dat kan echt niet”, eindigt de maker van de 1-0.

Het was lang geleden dat Lang minuten maakte in een officieel duel. De aanvaller was lang uit de roulatie wegens een hamstringblessure en spreekt zelfs van een opgelopen trauma. “Mentaal blijft het moeilijk. Eerlijk: het is gewoon een trauma wat ik heb gehad. Ik heb daar mentaal nog stappen in te maken”, sprak hij.

