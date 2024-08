Noa Lang: 'Ik ben gewoon eerlijk, het was een trauma'

heeft zijn blessureleed ervaren als traumatisch. De aanvaller van PSV kampte vorig seizoen met verschillende hamstringblessures en stond lange tijd aan de kant. Tegen Feyenoord speelde hij zondagavond zijn eerste officiële wedstrijd sinds 27 januari.

Lang krijgt van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior de vraag of hij ‘vrij is’ in zijn hoofd en zich volledig op het voetbal kan richten. “Jawel, maar mentaal blijft het moeilijk”, antwoordt Lang. “Ik ben gewoon eerlijk. Ik heb gewoon een trauma gehad. Ik ben wel sterk, maar ik moet mentaal nog stappen maken.”

“Het is gewoon een trauma, zo eerlijk ben ik. Ik heb nog veel stappen te maken. Dat er een stijgende lijn is, dat is duidelijk. Bij vlagen kon ik weer mijn ding doen. Maar er zit veel meer ritme en kracht in. Dat is ook logisch, want ik ben zeven maanden weggeweest. Het gaat beter, maar ik ben nog niet waar ik moet zijn”, aldus Lang.

'Noa Lang moet in contact komen met Arjen Robben'

ESPN-analist Kenneth Perez komt na het interview met een advies voor Lang. “Hij heeft het over een trauma, dat klinkt heftig. Hij moet op de een of andere manier in contact zien te komen met Arjen Robben. Als er één iemand is die honderdduizenden spierblessures overwon en sterker terugkwam, is het Arjen Robben. Misschien kunnen ze samen een soort modus vinden hoe Lang vrij kan worden in zijn hoofd.”

