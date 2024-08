De Jong loopt leeg na nederlaag van PSV tegen Feyenoord

baalde na afloop van de nederlaag van PSV tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren kwamen driemaal terug van een achterstand, maar gingen uiteindelijk na strafschoppen onderuit tegen de Rotterdammers. De PSV-aanvoerder vond dat PSV de betere ploeg was en had dan ook flink de pest in de nederlaag.

“We speelden goed aan de bal, alleen voetbal bestaat ook uit verdedigen”, begint De Jong in gesprek met Milan van Dongen van ESPN. “Daar waren we vandaag niet scherp in vond ik en hebben we teveel weggegeven.”

PSV kreeg tegen Feyenoord vier treffers tegen en de laatste keer dat dat gebeurde was in de uitwedstrijd tegen Arsenal in de Champions League vorig jaar (4-0 nederlaag). “We hebben momenteel redelijk veel problemen achterin, maar dat mag geen excuus zijn”, verklaart De Jong. “Ook de jongens die er nu staan hebben genoeg kwaliteit. We zeiden ook in de rust tegen elkaar: we waren gewoon niet scherp genoeg. We moeten verdedigen met het mes tussen de tanden af en toe en dat zag je bij Feyenoord wel. Zij deden er wel alles aan om de duels te winnen. Daar moet je voor waken met elkaar dat dat niet gebeurt.”

“Net voor rust krijgen zij een kans op 1-3, die er gelukkig niet in gaat waardoor je weer terug kunt komen in de wedstrijd. Dan kom je weer terug en dan kom je weer achter, dan kom je weer terug. Dan denk je op een gegeven moment: nu moet je het toch wel een keer dichthouden. Dat hebben we niet gedaan vandaag en dat is toch wel kwalijk. Het was inderdaad een hele grote kwaliteit van ons om zo min mogelijk tegen te krijgen, maar dit was teveel vandaag”, beseft de aanvoerder.

Speelwijze van Feyenoord niet lastig te bestrijden

Volgens De Jong was het echter niet lastig om tegen de 3-4-3 van Feyenoord te spelen. “Het begon een beetje rommelig, maar daarna domineerden wij de eerste helft gewoon. We kwamen niet tot hele grote kansen, maar op een gegeven moment gingen zij de lange bal spelen om de tweede bal te winnen en dat deden ze slim. Daar waren ze ook gewoon de eerste helft beter in”, is de spits eerlijk.

“Tweede helft ben je ook gewoon voor je gevoel de betere”, vervolgt De Jong. “Maar toch uit het niets de lange bal eroverheen, weer een goal of een penalty weer. Of bij die laatste vrije trap, waarbij we te makkelijk worden uitgeblokt. Hancko komt vrij en kan de bal voorgeven. Dat soort dingen, daar moeten we het met elkaar even over hebben. Die gemakzucht mag er niet insluipen bij ons.”

Grote domper

De Jong baalt in ieder geval flink dat hij met PSV de eerste prijs van het seizoen is misgelopen. “Je wil gewoon als voetballer alles winnen, dan doet het gewoon pijn als je verliest. Als je de wedstrijd ingaat zeg je tegen elkaar: elke prijs willen we pakken, ook nu weer laten zien dat we de beste zijn in ons eigen huis. Dan kom je elke keer terug en dan moet je er op een gegeven moment overheen gaan. Dat lukte vandaag niet en dat is vooral jammer. Qua spelbeeld had ik namelijk het gevoel dat we wel de betere waren vandaag”, besluit De Jong teleurgesteld.

