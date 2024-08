Feyenoord-fans stomverbaasd om overtreding in minuut 48: PSV’er ontsnapt aan rood

is in de tweede helft van de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord mogelijk ontsnapt aan een directe rode kaart. Vlak voordat Luuk de Jong tekende voor de 2-2, leek de rechtsback de doorgebroken naar de vlakte te werken.

De spits van Feyenoord was Jerdy Schouten te snel af met de bal aan de voet, en leek op weg naar het doel van Walter Benítez. Teze voorkwam met een sliding dat Giménez kon uithalen. In de herhaling lijkt het erop dat de verdediger dit niet reglementair deed. Veel Feyenoord-fans schreeuwen dan ook om een directe rode kaart voor Teze, die zondag in verband werd gebracht met een transfer naar AS Monaco.

Analist Karim El Ahmadi vond het moment eveneens opvallend: "Dit was volgens mij wel een penalty", zegt de oud-voetballer. Milan van Dongen is het eens met zijn collega: "Ja, en er werd niet eens voor gefloten. Heel misschien was het erbuiten, maar dan was het in ieder geval een doorgebroken speler", zegt de ESPN-journalist.

