Kenneth Perez voorspelt: 'Die worden toch lachend kampioen? Even serieus'

Kenneth Perez ziet PSV als de topfavoriet in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren hebben verreweg de beste selectie van de Eredivisie, zo stelt de analist van ESPN.

PSV hoopt zondagavond tegen Feyenoord de eerste prijs van het seizoen te pakken. De regerend kampioen treft de bekerwinnaar van vorig seizoen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “We hebben allemaal de opstelling van PSV gezien. Nou, die worden toch lachend kampioen? Even serieus”, stelt Perez kort voor de aftrap van de wedstrijd.

Wel houdt hij een slag om de arm. “Als er niks gebeurt tot 31 augustus. Als de sleutelspelers niet vertrekken, dan is PSV de gedoodverfde kampioen.” De potentiële concurrenten maken vooralsnog weinig indruk. “We hebben Ajax aan het werk gezien (tegen FK Vojvodina, red.). Nou… En Feyenoord, dat is nog wel de voorbereiding. Maar PSV is toch de gedoodverfde kampioen?”

In ieder geval één basisspeler van PSV wordt hevig met een transfer in verband gebracht. Jordan Teze wordt begeerd door AS Monaco, dat circa twaalf miljoen euro zou willen betalen. Ook de namen van Jerdy Schouten, Joey Veerman, Johan Bakayoko en Luuk de Jong vallen in de transfercircuits, dus het is inderdaad nog de vraag hoe de opstelling er volgende maand uitziet.

'Feyenoord gaat lang meedoen om titel'

Karim El Ahmadi vindt het in ieder geval te vroeg om Feyenoord af te schrijven als concurrent. “Ik kan nog niet zeggen dat Feyenoord er nog niet klaar voor is. Als iedereen fit is, heb je een heel goed team. Vandaag zul je misschien in fases de onderliggende partij zijn, maar als alle spelers blijven, zie ik dit Feyenoord wel lang meedoen om het kampioenschap.”

