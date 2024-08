Opstelling PSV: Bosz moet door defensieve problemen schuiven in achterhoede, Teze 'gewoon' in de basis'

Peter Bosz heeft bekendgemaakt welke namen het voor PSV moeten doen in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Het duel begint zondagavond om 18.00 uur.

Jordan Teze staat 'gewoon' in de basisopstelling van Peter Bosz. De verdediger wordt begeerd door AS Monaco en ziet een transfer naar die club wel zitten. Monaco zou twaalf miljoen euro voor hem overhebben. Omdat er nog geen akkoord is tussen de clubs, speelt Teze tegen Feyenoord.

LEES OOK: Geblesseerde PSV’er meldt zich met videoboodschap aan teamgenoten

Artikel gaat verder onder video

Bosz heeft te maken met vele afwezigen in de achterhoede, zo kan de oefenmeester door blessures geen beroep doen op Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Armando Obispo en Sergiño Dest. Daarom schuift Jerdy Schouten een linie naar achteren en maakt aanwinst Ryan Flamingo zijn officiële debuut voor de Eindhovenaren. Op linksback is een plek ingeruimd voor Fredrik Oppegård.

LEES OOK: Teze wil vertrekken bij PSV, hoogte bod Monaco bekend

Op het middenveld en voorin heeft Bosz keuzes te over. Het middenveld van PSV zal in de strijd om de Johan Cruijff Schaal bestaan uit het drietal Joey Veerman, Ismael Saibari en Malik Tillmann. In de voorhoede keert Noa Lang, die afgelopen seizoen langdurig geblesseerd terug in de basis. Luuk de Jong is eveneens fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De topscorer van de Eredivisie van afgelopen seizoen was vrijdag bij de persconferentie afwezig vanwege ziekte. Johan Bakayoko is de derde aanvaller.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Schouten, Flamingo, Oppegård; Veerman, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling: PSV gaat zo tegen Feyenoord met deze XI spelen:



Benitez - Teze Schouten Flamingo Oppegard - Veerman Saibari Tillman - Bakayoko, De Jong, Lang — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Arne Slot raakt gecharmeerd en dwarsboomt transferplannen PSV’

Liverpool-trainer Arne Slot wil een van zijn spelers graag in de voorbereiding in actie zien en dus nog niet naar PSV sturen.