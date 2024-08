Update: Teze wil vertrekken bij PSV, hoogte bod Monaco bekend

AS Monaco heeft zich bij PSV gemeld voor , zo weet journalist Mounir Boualin van Soccernews. Of het ook tot een transfer naar de Monegasken gaat komen, moet nog blijken. Teze liet namelijk onlangs weten dat hij niet van plan is te vertrekken uit Eindhoven.

PSV kent in aanloop naar het nieuwe seizoen de nodige personele problemen achterin. Voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord hebben de Eindhovenaren met Teze, Ryan Flamingo en Fredrik Oppegard maar drie echte verdedigers in de selectie. Door de interesse van Monaco in de rechtsback kunnen de problemen voor Peter Bosz nog groter worden.

Of Teze daadwerkelijk te overtuigen is te vertrekken bij PSV, moet nog blijken. Na afloop van het gewonnen oefenduel met Valencia (2-1) kreeg de verdediger de vraag of zijn naam met potlood of met vulpen ingevuld kan worden in de selectie. “Vulpen”, was Teze resoluut. “Ik sta op de teamfoto.”

Nu is het aan Teze en PSV om te laten zien dat deze uitspraak klopt. Hoe dan ook heeft Monaco zich concreet voor de verdediger gemeld om een overstap te bespreken. Toch zien de Eindhovenaren hem, gezien de personele problemen, liever niet vertrekken.

Update: Teze wil vertrekken, Monaco biedt twaalf miljoen euro

Teze heeft intern bij PSV aangegeven dat hij graag naar Monaco wil vertrekken, zo weet De Telegraaf. De club uit het prinsendom zou zich met een bedrag van twaalf miljoen euro hebben gemeld voor de vleugelverdediger. Hoewel dit een flink bedrag is voor iemand met een éénjarig contract, zitten de Eindhovenaren nog hoger in de boom. De regerend landskampioen zou namelijk vijftien miljoen euro willen ontvangen voor Teze.

#ASMonaco heeft zich gemeld bij #PSV voor Jordan #Teze De rechtsback zou zomaar deze transferwindow de stap kunnen maken naar de #Ligue1 Zo direct meer via @soccernews_nl ⚽️📰 — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 4, 2024

