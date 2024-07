PSV kan één speler alvast 'met vulpen' invullen: 'Ik sta op die teamfoto'

zal PSV deze zomer niet verlaten. De rechtsback kondigt zaterdagavond aan dat hij 'gewoon' op de teamfoto zal staan die wordt gemaakt als de selectie bekend is.

Teze gaat zijn vijfde seizoen in als basisspeler bij PSV. De jeugdexponent speelde zaterdagavond negentig minuten mee in het gewonnen oefenduel met Valencia (2-1) en schoof na afloop aan op de persconferentie. Daar kreeg hij de vraag of zijn naam met potlood of met vulpen kan worden ingevuld in de selectie. “Vulpen. Ik sta op de teamfoto.”

Teze weet dat de lat nog hoger komt te liggen bij PSV, na een seizoen waarin de Eindhovenaren met overmacht kampioen van Nederland werden. Hij denkt klaar te zijn om zijn bijdrage te leveren. “De trainer heeft me op die rechtsbackpositie gezet, en dat heeft goed gewerkt. Nu moeten we dit seizoen de volgende stap zetten, het gaat nog wel moeilijker worden.”

“Het is moeilijk om de juiste richting te houden, maar ik denk dat ik een goede voorbereiding heb gedraaid”, vult de 24-jarige verdediger aan. Hij weet dat zijn status binnen PSV is gegroeid, nu hij al jarenlang een vaste waarde is. “Ik verwacht wel dat er naar me geluisterd wordt.”

