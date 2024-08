Peter Bosz legt zich neer bij vertrekwens PSV'er: 'Ik kan het me goed voorstellen'

PSV-trainer Peter Bosz heeft begrip voor de vertrekwens van . Aangezien Walter Benítez nog steeds de eerste doelman van PSV is, dreigt voor Drommel een derde opeenvolgende seizoen als tweede keus. Intern heeft Drommel zijn vertrekwens uitgesproken.

De afgelopen twee seizoenen kwam Drommel in totaal slechts vijf keer in actie. Op zijn leeftijd (27) is een reserverol niet wat hij ambieert. Vanuit de Championship is interesse in Drommel, al is een overstap niet eenvoudig. PSV wil een afkoopsom, terwijl een persoonlijk akkoord met een nieuwe club geen eenvoudige opgave is omdat Drommel volgens het Eindhovens Dagblad ‘goed verdient’ bij PSV. Hij is wel bereid om wat in te leveren.

“Joël heeft hier vorig seizoen en ook eerder al met me over gesproken. Ik kan het me heel goed voorstellen en tegelijkertijd geeft hij altijd honderd procent”, vertelt Bosz vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “Joël mist nooit een training en gaat er altijd volle bak voor. Hij is ooit gekomen als eerste goalie, kwam toen op de bank en is nu al een tijd de tweede man. Dan snap ik heel goed dat hij wil gaan spelen.”

Walter Benítez lijkt bij PSV te blijven

Zoals het er nu naar uitziet, blijft concurrent Benítez bij PSV. Een bod van Atlético Madrid werd weggelachen door de Eindhovense club. Nadien pakte Atlético niet door. Zodoende lijkt Drommel geen aanspraak te maken op een rol als eerste doelman.

