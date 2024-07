PSV moet lachen en neemt bod van Atlético Madrid totaal niet serieus

PSV heeft het bod van Atlético Madrid op geen moment serieus genomen. Eerder deze maand werd duidelijk dat Atlético een bedrag van twee miljoen euro wil neertellen voor de keeper, een bod waar directeur voetbalzaken Earnest Stewart om moet lachen.

Stewart werd deze week tijdens het trainingskamp in Duitsland geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad. Het bod op Benítez kwam kort ter sprake. “De PSV-directeur lacht er in de tuin van het spelershotel van PSV in Duitsland om. De conclusie was meteen duidelijk: het bod was veel te laag”, zo schrijft journalist Rik Elfrink, die het interview afnam.

Zelf reageert Stewart kort op het bod. “Wij willen gezien worden als een grote partij en ook zo behandeld worden.” Biedingen lijkt de directeur de komende weken wel te kunnen verwachten, zeker omdat spelers als Olivier Boscagli, Jordan Teze, Mauro Júnior, Armando Obispo en Walter Benitez beschikken over een aflopend contract.

“Er is belangstelling voor een aantal van deze spelers, omdat ze vorig seizoen goed presteerden en een kortlopend contract hebben. Spelers maken in zo'n geval sportieve, financiële en soms familiaire afwegingen bij hun keuzes”, legt Stewart uit. Hij verklaart echter dat PSV niet hoeft te verkopen, ook niet als spelers een aflopend contract hebben.

“Bij PSV kijken we wat een transfer oplevert, maar zeker ook wat een kampioenschap in het laatje brengt”, weet Stewart. “Je kunt per se nog een aantal miljoenen voor een speler met een aflopend contract willen en hem daarom verkopen, maar de titel brengt veel meer op. We maken die afweging bij biedingen elke keer, maar ik heb er ook vertrouwen in dat meerdere aflopende contracten bij ons nog worden verlengd.”

'Benítez niet naar Atlético Madrid'

Overigens lijkt Benítez niet naar Atlético Madrid te gaan. Na het veel te lage bod lijkt de zaak 'dood', zo liet Elfrink eerder dit weekend al weten. Naar verluidt wil PSV een bedrag van acht à tien miljoen euro voor de doelman. "Daar zou misschien nog wel wat af kunnen, maar het is in de verste verte niet in de buurt van wat Atlético wilde betalen. Dus volgens mij is die zaak nu dood."

