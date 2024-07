PSV-supporters krijgen geruststellend nieuws: 'Volgens mij is die zaak nu dood'

De supporters van PSV hoeven zich momenteel geen zorgen te maken over een vertrek van eerste keeper , bezweert clubwachter Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Argentijnse sluitpost mag zich verheugen in de belangstelling van Atlético Madrid, maar nadat een veel te laag openingsbod resoluut naar de prullenbak werd verwezen door technisch directeur Earnest Stewart is 'de zaak dood', aldus Elfrink.

Benítez werd in de zomer van 2022 transfervrij door PSV overgenomen van OGC Nice en veroverde in het Philips Stadion direct een basisplaats. Afgelopen seizoen hoefde Benítez in de Eredivisie slechts twintig tegendoelpunten te incasseren en hield de Argentijn achttien keer zijn doel schoon, wat onder meer leidde tot een debuut in de nationale ploeg én de concrete interesse van Atlético.

In Madrid zou Benítez, die bij PSV nog vastligt tot medio 2025, de stand-in of mogelijk zelfs de opvolger van de Sloveen Jan Oblak moeten worden. De Rojiblancos kwamen echter op de proppen met een bod ter hoogte van twee miljoen euro, zo werd op 9 juli duidelijk. PSV hoefde daar niet lang over na te denken en wees het voorstel resoluut af.

Elfrink levert zaterdag - samen met Evert ten Napel - namens het Eindhovens Dagblad commentaar bij de twee oefenwedstrijden die PSV speelt tegen het Duitse SC Paderborn. De clubwatcher komt met goed nieuws over het aanblijven van Benítez. PSV zou minstens acht à tien miljoen euro voor de doelman verlangen. "Daar zou misschien nog wel wat af kunnen, maar het is in de verste verte niet in de buurt van wat Atlético wilde betalen. Dus volgens mij is die zaak nu dood", aldus Elfrink.