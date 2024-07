Ontevreden PSV’er wil snel vertrekken: club uit Engeland toont concrete interesse

wil deze zomer vertrekken bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad maandagmiddag te melden. De doelman heeft zijn vertrekwens uitgesproken en is niet meer tevreden met zijn situatie bij de regerend landskampioen, waar hij genoegen moet nemen met een reserverol achter Walter Benítez.

Drommel kwam in seizoen 2021/22 voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente en was in eerste instantie eerste keus onder de lat van PSV. Door een aantal ongelukkige wedstrijden verloor de goalie zijn plek aan Yvon Mvogo. In het seizoen daarna werd Benítez naar Eindhoven gehaald en moest Drommel genoegen nemen met een reserverol.

De doelman maakte recent de balans op en kwam tot het besluit dat hij wil vertrekken. Hoewel Drommel nog tot medio 2026 onder contract staat, is hij bereid om een deel van zijn huidige salaris in te leveren. PSV wil nog een transfersom voor de keeper, maar het is niet bekend hoe hoog de biedingen moeten zijn.

Drommel, die zich altijd zeer correct heeft opgesteld binnen de club, wil PSV het liefst ‘via de koninklijke weg’ verlaten. Mogelijk gaat hij voor een avontuur in de Engelse Championship, waar een club concrete interesse in hem heeft. Een binnenlandse transfer is volgens het ED ‘niet aannemelijk’.

