Gaaei benoemt ‘hoogtepunt’ uit zijn carrière: ‘Dát is de echte Anton Gaaei’

Voor is De Klassieker tot dusver een wedstrijd van uitersten gebleken. Nadat hij in zijn eerste treffen met Feyenoord voor rust werd gewisseld, was hij begin februari met een assist in blessuretijd zeer belangrijk in de 2-1 zege voor Ajax. Voor Gaaei is de meest recente ontmoeting met de Rotterdammers het ‘hoogtepunt in zijn loopbaan’.

Na een dramatisch verlopen seizoen gaat het Ajax deze voetbaljaargang uitstekend af in de Eredivisie. Tien wedstrijden voor het einde staan de Amsterdammers met een voorsprong van acht punten bovenaan, terwijl er ook revanche werd genomen op Feyenoord na de afstraffingen van vorig seizoen. De Rotterdammers waren destijds met 0-4 en 6-0 te sterk, maar gingen de laatste twee ontmoetingen ten onder. In De Kuip zegevierde Ajax met 0-2, terwijl in Amsterdam met 2-1 werd gewonnen.

Voor Gaaei was De Klassieker in eigen huis het ‘hoogtepunt in zijn loopbaan’, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “Dat komt door het grote verschil met mijn vorige editie in de ArenA, het belang van deze zege en de goede wedstrijd die ik speelde.” In de wedstrijd van vorig seizoen werd Gaaei door toenmalig trainer Maurice Steijn al voor rust naar de kant gehaald, nadat hij zich makkelijk had laten wegzetten door Quinten Timber bij de 0-1 en de bal zo in de voeten schoof van Santiago Giménez, die eenvoudig de 0-2 kon maken.

Dit seizoen nam Gaaei in Amsterdam sportieve revanche. Zijn goede optreden bekroonde hij in blessuretijd met een assist op Kenneth Taylor. “Dat ik diep in blessuretijd nog een sprint en een mooie pass in huis had, dát is de echte Anton Gaaei”, is de rechtsback stellig. Na de zege van Ajax op de aartsrivaal kon het bij de Deen niet meer stuk. “Het was de eerste keer dat ik echt genoot van de day after. Normaal zeg ik het niet, bescheiden als ik ben, maar nu was ik echt trots op mezelf. Opgelucht ook. Mijn familie was erbij. Dat maakte het extra speciaal. Zij vonden de sfeer prachtig, ook om hoe spelers en publiek elkaar aanstaken en het stadion uiteindelijk ontplofte.”

