Anton Gaaei dankt één ploeggenoot, die hem door ‘hele zware’ periode sleepte

heeft het in zijn eerste maanden bij Ajax heel moeilijk gehad. De rechtsback werd tot twee keer toe in de eerste helft al gewisseld en kreeg regelmatig bakken kritiek over zich heen. Met name heeft de Deen door die periode heen geholpen, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Ajax haalde in de zomer van 2023 onder Sven Mislintat liefst twaalf spelers, waarvan Gaaei mogelijk de meeste kritiek heeft gekregen. De Deen moest het zeker na De Klassieker tegen Feyenoord in september - die bij een 0-3 tussenstand werd gestaakt vanwege ongeregeldheden op de tribunes - ontgelden. Maurice Steijn had hem in die wedstrijd al in de eerste helft naar de kant gehaald, nadat hij zich bij de Rotterdamse openingstreffer eenvoudig had laten wegzetten door Quinten Timber en hij bij de 0-2 de bal zo in de voeten van Santiago Giménez schoof. Enkele maanden later werd Gaaei weer voor rust naar de kant gehaald, ditmaal in het uitduel met AZ.

Eerder heeft Gaaei al laten weten dat hij het heel lastig heeft gehad gedurende het vorige seizoen. Zo heeft hij zich ‘heel depressief’ gevoeld in Amsterdam. “Mijn familie heeft mij toen heel goed geholpen. Maar voor mij persoonlijk was die periode in mijn leven heel zwaar, terwijl ik had verwacht dat het de beste periode van mijn leven ging worden”, stelde de verdediger in november.

Toch was het niet alleen zijn familie die hem door zijn lastige beginperiode bij Ajax heeft geholpen, zo geeft hij nu toe in het AD. “In die moeilijke periode ben ik veel geholpen, maar als ik één teamgenoot moet noemen, is dat Kenneth Taylor. Hij had het zelf ook niet altijd gemakkelijk, maar zei me dat ik hem altijd kon appen of bellen”, is hij de jonge middenvelder dankbaar. Taylor kreeg gedurende het afgelopen seizoen te maken met fluitconcerten in de Johan Cruijff ArenA na enkele mindere optredens. Daarvoor zocht hij zelf hulp bij Daley Blind.

