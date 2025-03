Francesco Farioli krijgt opvallende vraag: 'Is Ajax een team van badboys?'

Francesco Farioli krijgt tijdens de persconferentie in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt een opvallende vraag voorgeschoteld. ESPN-journalist Cristian Willaert wil weten of het team van de Italiaanse trainer uit ‘bad boys’ bestaat. De trainer van Ajax wil niet zover gaan, maar heeft wel een andere benaming voor zijn ploeg.

Willaert legt Farioli een opvallende statistiek voor: “Ajax staat derde in de Europa League als het gaat om het aantal gele kaarten.” Daarbovenop noemt de journalist dat er zes spelers op scherp staan in de wedstrijd tegen Eintracht. “Dus je hebt een team van bad boys?”, vraagt Willaert.

“Nee het is geen team van bad boys”, antwoordt Farioli. “We moeten af en toe spelen als bad boys spelen. De afgelopen wedstrijd tegen Union Sint-Gillis was het behoorlijk krankzinnig hoeveel kaarten er werden uitgedeeld. Ik vind dat sommige kaarten onnodig waren, maar het is de manier hoe de scheidsrechter de wedstrijd in goede banen wilde leiden.”

Farioli gaat dus niet mee met Willaert, maar hij plakt wel een ander etiket op zijn spelersgroep: “Ik denk dat badboys een te groot woord is. We zijn eerder een team van strijders. Dat hoort erbij als je competitief wil zijn.”

