Mike Verweij vraagt Mika Godts: 'Doe je mee aan de ramadan?'

wil niet vertellen of hij opnieuw meedoet aan de ramadan. Vorig jaar deed de aanvaller van Ajax mee, al heeft hij daar zelf nooit iets over gezegd.

De vastenperiode begon afgelopen zaterdag in Nederland. Vorig jaar vertelde toenmalig Ajax-trainer John van ’t Schip dat Godts meedeed. Zelf wil de Belg daar nu niets over kwijt. “Daar ga ik liever niet op antwoorden”, reageert hij op een vraag van Mike Verweij. De journalist legt uit: “Ik wilde vragen of dat fysieke invloed op je had.”

Artikel gaat verder onder video

In ieder geval erkent Godts dat er dit seizoen veel gevraagd wordt van de spelers. Donderdag wacht tegen Eintracht Frankfurt alweer de 43ste wedstrijd van het seizoen; voor Godts wordt het nummer 36. “Mentaal is het zeer lastig om altijd weer de knop om te zetten na een wedstrijd en klaar te zijn voor de volgende wedstrijd. Het vergt veel mentale en fysieke energie.”

LEES OOK: Vader Remko Pasveer doet opmerkelijke onthulling: 'Dat vonden zijn ploeggenoten niet altijd leuk'

© Ajax - YouTube

Mede door het volle programma kiest trainer Francesco Farioli ervoor om veel te rouleren. “Ik denk dat dat nodig is”, stelt Godts. “Ik heb dit seizoen zelf al twee blessures gehad. Dat komt ook door de intensiteit. Dit is mijn eerste volledige jaar als prof bij een eerste elftal. Ik denk dat het nodig is voor spelers zoals ik die was gevoeliger zijn, maar ook voor het hele team.”

'Krijg meer kansen onder Farioli'

Hoe de spelers daarmee omgaan? “Iedereen wil elke week wel spelen. Ik denk dat iedereen ook wel begrijpt dat je soms rust nodig hebt. Bijna iedere week zijn er twee wedstrijden, dus dan kun je het ook makkelijker plaatsen”, weet Godts, die positief is over Farioli. “Hij bevalt heel goed. Hij heeft me veel kansen gegeven, die ik vorig jaar in het begin van het seizoen miste. Toen was ik ook nog wat jonger. Ik heb het goed ingevuld.”

FootballTransfers: Fabio Cannavaro moet volgend seizoen opvolger van Francesco Farioli bij Ajax worden

Het veldspel onder Farioli is geregeld onderwerp van kritiek, maar de resultaten zijn met name in de Eredivisie uitstekend. “Ik zou ook het liefst champagnevoetbal willen spelen, maar dat gaat niet altijd”, zegt de negentienjarige buitenspeler. “Ik denk dat we vooral moeten kijken naar resultaat en dat we goed moeten staan als team. Dat lukt meestal wel. Aanvallend kan het altijd beter, daar werken we ook wel aan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jordan Henderson wijst Ajax-ploeggenoot terecht: 'What the **** ben jij...'

Jordan Henderson werpt zich duidelijk op als een van de leiders in de selectie van Ajax.