Vader Remko Pasveer doet opmerkelijke onthulling: 'Dat vonden zijn ploeggenoten niet altijd leuk'

Eddie Pasveer (68), voormalig keeper én de vader van Ajax-doelman , doet in gesprek met De Telegraaf een opvallende uitspraak over de periode van zijn zoon bij PSV. Volgens Pasveer senior had de PSV-selectie destijds liever zijn zoon, dan eerste keus onder de lat zien staan.

De loopbaan van Remko Pasveer (41) kent een bijzondere herfst. De doelman rook na periodes bij FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles al eens aan de top bij PSV, waar hij tussen 2014 en 2017 onder contract stond maar uiteindelijk slechts achttien wedstrijden zou spelen. Na een prima periode bij Vitesse, waar hij na zijn Eindhovense periode ging spelen, volgde in 2021 een overstap naar Ajax. In Amsterdam was het de bedoeling dat hij als ervaren reserve zou gaan fungeren, maar werd Pasveer door de dopingschorsing van André Onana ineens tot eerste keeper gebombardeerd. Het leidde uiteindelijk zelfs tot een debuut in Oranje, op 38-jarige leeftijd. Nadat Pasveer in zijn tweede jaar plaats moest maken voor Gerónimo Rulli, is hij sinds de komst van Francesco Farioli weer eerste keus onder de lat.

"Hij is een heel complete keeper geworden", zegt Eddie Pasveer over zijn zoon. "Dat hij bij PSV op de bank zat, vonden zijn ploeggenoten niet altijd leuk", onthult de oud-keeper vervolgens. "Ze hadden hem liever in de goal dan Jeroen Zoet." Dat het bij Ajax nu alsnog gelukt is, stemt senior uiteraard meer dan tevreden. Zeker gezien de manier waarop zijn zoon drieënhalf jaar geleden werd binnengehaald: "Hij is als derde man naar Ajax gegaan, maar is er al een tijd eerste keeper. Hij haalt er het maximale uit. Daar leeft hij helemaal voor."

In alle drie de seizoenen dat Pasveer onder contract stond in Eindhoven, was Zoet eerste keeper. Pas na het vertrek van Pasveer naar Arnhem, in het seizoen 2019/20 ,raakte Zoet onder toenmalig trainer Mark van Bommel zijn basisplaats kwijt aan huidig FC Twente-doelman Lars Unnerstall. PSV besloot de elfvoudig Oranje-international in de winterstop van dat seizoen te verhuren aan FC Utrecht, waarna Zoet in de zomer definitief vertrok. Na een avontuur van vier jaar bij het Italiaanse Spezia, keerde de geboren Veendammer afgelopen zomer bij AZ terug in Nederland. Daar is de inmiddels 34-jarige keeper tweede keus achter Rome-Jayden Owusu-Oduro.

