Martin Jol komt na 14 jaar met complottheorie over mislopen landstitel met Ajax

Martin Jol insinueert dat hij met Ajax in het seizoen 2009/10 slachtoffer is geworden van een complot. De Amsterdammers behaalden dat seizoen 85 punten in de Eredivisie, maar omdat FC Twente er eentje meer bij elkaar speelde, ging de landstitel naar Enschede.

Jol schuift zondagmorgen aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Zijn laatste seizoen als trainer van Ajax komt daarin ter sprake. De Amsterdammers liepen de titel mis ondanks een puntenaantal (85) dat in de vier seizoenen daarna ruimschoots voldoende was geweest om de schaal omhoog te mogen tillen. Onder Jols opvolger, Frank de Boer, waren achtereenvolgens 73, 76, 76 en 71 punten voldoende om kampioen te worden.

"We maakten veertig goals meer dan FC Twente. Het blijft natuurlijk altijd knagen", zegt Jol. "Je had toen zo'n Twente-kliekje (bij de KNVB, red.) met Henk Kesler en Jaap Uilenberg." Eerstgenoemde was tussen 2000 en september 2010 directeur betaald voetbal bij de voetbalbond en werkte eerder in verschillende directiefuncties bij FC Twente. De - net als Kesler - in Enschede geboren Uilenberg was jarenlang als scheidsrechter actief in de Eredivisie, werkte daarna als directeur voetbalzaken bij FC Twente was vanaf 2002 coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB.

"Als wij bijvoorbeeld Europees moesten spelen, acht keer, dan moesten we daarna zeven keer uitspelen. Bijvoorbeeld bij Roda JC, hele verre wedstrijden", vervolgt Jol. "En we moesten een keer of zeven om 12.30 uur spelen. Het programma van Twente werd toch wel wat makkelijker gemaakt, achteraf heb je dat ook wel gehoord. We zijn niet bevoordeeld, laten we dat zeggen." Ajax sloot het seizoen desondanks wel af met een prijs: de KNVB Beker. "Toen heb ik die Kesler nog een hand gegeven, met een glimlach op mijn gezicht", zegt Jol. "Toen moesten we óók twee keer spelen, eerst in de ArenA en toen in De Kuip. Dat was geloof ik de enige keer in de geschiedenis dat een club twee keer moest spelen."

