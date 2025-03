Remko Pasveer vertelt wat er vlak voor Go Ahead gebeurde: 'Dit was een behoorlijk pittige'

Francesco Farioli kan donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt weer een beroep doen op . De doelman verscheen in de laatste twee wedstrijden van Ajax tegen Go Ahead Eagles en Almere City niet onder de lat, maar is fit genoeg om tegen de Duitsers het doel te verdedigen. Het schoot vlak voor het thuisduel met Go Ahead Eagles in Pasveer zijn rug, waardoor Farioli op het laatste moment een wijziging moest doorvoeren in zijn opstelling.

Farioli benoemde Pasveer bij aanvang van dit seizoen zeer verrassend tot eerste doelman. Diant Ramaj was vorig seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar moest dus genoegen nemen met een rol als stand-in van Pasveer. De routinier is de afgelopen maanden erg belangrijk geweest voor Ajax. Dat hij vlak voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles uitviel, was dan ook een flinke aderlating voor de Amsterdammers. ESPN meldde dat Pasveer ‘ziek’ was, maar Farioli vertelde voor de camera van de televisiezender al dat zijn doelman een lichte blessure had opgelopen.

Pasveer vertelt nu in gesprek met het clubkanaal wat er precies aan de hand was. “Ik stond eigenlijk klaar om naar buiten te gaan tegen Go Ahead, maar toen schoot het in m’n rug. Soms heb je dat weleens. Dit was een behoorlijk pittige, maar we hebben wel weer goed kunnen trainen. Die maandag na de wedstrijd kon ik helemaal niet uit m’n bed komen. Soms heb je van die dagen dat het er even inschiet. Na zoveel wedstrijden en vooral zoveel wedstrijden op hele slechte velden, ben ik, denk ik, een beetje gaan compenseren, en dit tot gevolg helaas”, zo klonk het. Pasveer moest niet alleen het treffen met Go Ahead Eagles aan zich voorbij laten gaan, maar verscheen ook afgelopen zondag op bezoek bij Almere City niet onder de lat.

Matheus vervangt Pasveer

Pasveer werd in beide wedstrijden vervangen door Matheus. De Braziliaan kwam begin februari op huurbasis over van SC Braga. Hij maakte in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles zijn debuut. Pasveer was zo erg met zichzelf bezig, dat hij zijn vervanger in eerste instantie niet eens succes kon wensen. “Ik was gelijk met mezelf bezig. Ik was echt m’n schoenen aan het aantrekken om naar buiten te gaan en toen schoot het er eigenlijk in. Ik ben gelijk naar de fysio’s gegaan om te kijken wat we konden doen. Maar ik voelde toen zelf al dat het het op dat moment niet ging worden. Dan is het een kwestie van zo snel mogelijk herstellen. Toen ze naar binnen kwamen, heb ik ze alsnog succes gewenst, dus na de warming-up”, zo vertelt de routinier.

Hoewel Pasveer dit seizoen al veel duels keepte, baalde hij er uiteraard van dat hij de laatste twee duels niet in actie kon komen. Op bezoek bij Almere City zat hij op de bank. “Ik wil alles spelen en ik zat er voor mijn gevoel ook lekker in. Dat wil je ook zelf in de hand houden en je wil bij de groep blijven om daar grip op te hebben. Dan is het wel lastig als je op tv moet toekijken.” Zonder Pasveer deed Ajax geweldige zaken in de titelstrijd. Ajax versloeg Go Ahead Eagles met 2-0 en vergrootte de voorsprong op PSV daardoor al tot vijf punten. Het verschil is inmiddels acht punten: PSV verloor afgelopen zaterdag met 3-2 van Go Ahead, Ajax boekte een dag later een 0-1 zege in Almere.

