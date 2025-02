Géén Pasveer bij Ajax tegen Go Ahead Eagles, winteraanwinst maakt zich op voor debuut

Ajax-trainer Francesco Farioli kan zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles géén beroep doen op . De doelman zou in eerste instantie 'gewoon' aan de aftrap verschijnen in de Johan Cruijff ArenA, maar is uiteindelijk toch te ziek bevonden om te keepen. is zijn vervanger. De Braziliaanse sluitpost wordt tot en met het einde van het seizoen gehuurd van SC Braga en maakt tegen Go Ahead Eagles zijn debuut voor de Amsterdammers.

Ajax kan zondagmiddag uitstekende zaken doen in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Farioli heeft op dit moment twee punten meer dan PSV en vergroot de voorsprong op de eerste achtervolger bij winst op Go Ahead Eagles tot vijf punten. Maar dat zal dan wel moeten gebeuren zonder Pasveer. De routinier werd bij aanvang van dit seizoen zeer verrassend benoemd tot eerste doelman en is de afgelopen maanden ontzettend belangrijk geweest voor zijn ploeg. Pasveer hield Ajax afgelopen donderdag tegen Union Sint-Gillis opnieuw een aantal keer op de been en had daarmee een groot aandeel in het bereiken van de volgende ronde van de Europa League.

Pasveer zou in eerste instantie ‘gewoon’ keepen tegen Go Ahead Eagles. De sluitpost stapte uit de bus en had een basisplaats, maar is uiteindelijk toch ‘te ziek’ bevonden om zijn opwachting te maken onder de lat. Pasveer is niet de enige basisspeler die ontbreekt bij Ajax. Farioli kan ook al geen beroep doen op Josip Sutalo. De Kroaat wordt vervangen door Ahmetcan Kaplan, terwijl Matheus dus de vervanger is van Pasveer. De Braziliaan kwam in de voorbije transferwindow op huurbasis over van SC Braga en is gehaald als vervanger van Diant Ramaj, die begin deze maand vertrok naar Borussia Dortmund. Ajax huurt Matheus tot en met het einde van het seizoen, maar heeft ook een optie tot koop bedongen. Hij kan zich tegen Go Ahead Eagles voor het eerst laten zien.

Pasveer was set to start, but he isn’t fit enough. Matheus steps in for his Ajax debut! 🇧🇷#ajagae — AFC Ajax (@AFCAjax) February 23, 2025

