Opstelling Ajax: Francesco Farioli voert zes wijzigingen door tegen Go Ahead Eagles, ook late keeperswissel

Ajax-trainer Francesco Farioli gaat zijn opstelling voor het thuisduel met Go Ahead Eagles op meerdere posities wijzigen ten opzichte van de return tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Dat kondigde Jan Joost van Gangelen zondagmorgen aan in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Volgens Van Gangalen keren onder meer en terug in de basiself. Bij winst op Go Ahead Eagles vergroot Ajax de voorsprong op nummer twee PSV tot vijf punten.

Ajax beleefde een enerverende aanloop richting het inhaalduel met Go Ahead Eagles. De ploeg van Farioli boekte zeven dagen geleden een overtuigende 4-0 overwinning op Heracles Almelo en zette PSV daardoor op twee punten achterstand. Een paar dagen later stond de return tegen Union Sint-Gillis op het programma. Na de 0-2 zege in de heenwedstrijd leken de Amsterdammers al met één been in de volgende ronde te staan, maar daar bleek niets van waar. De Belgen poetsten de achterstand binnen een half uur weg en stonden lang met een man meer op het veld, maar een benutte strafschop door Kenneth Taylor bezorgde Ajax alsnog een plek in de achtste finales.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Totale ontgoocheling bij spelers Union Sint-Gillis, Kevin Mac Allister wijst schuldige uitschakeling aan

Farioli had zijn opstelling voor het thuisduel met Union Sint-Gillis op veel posities gewijzigd ten opzichte van de 4-0 zege op Heracles Almelo een paar dagen eerder en is dat zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles opnieuw van plan, zo wist Van Gangelen te melden. “Wat spionnen hier in de Johan Cruijff ArenA hebben mij kunnen influisteren dat het Pasveer, Sutalo, Baas en Hato is. Het middenveld met Klaassen, Taylor en Mokio. Mokio is natuurlijk wel bijzonder, want hij kon echt niet meer lopen aan het einde van de negentig minuten. Maar ja, als ik met mijn zoon van twaalf drie uur in het klimbos ben geweest, kan ik de volgende dag ook niet meer lopen en hij zegt: gaan we weer om negen uur ’s ochtends? Dus wat dat betreft zou het kunnen. Traoré, Brobbey en Godts is dan de voorhoede”, zo klonk het.

Zes wijzigingen bij Ajax

Remko Pasveer staat uiteraard onder de lat. Achterin zijn, als het klopt wat Van Gangelen heeft gehoord, Anton Gaaei en Youri Baas de vervangers van respectievelijk Lucas Rosa en Daniele Rugani. Baas ontbrak in de voorgaande twee wedstrijden vanwege ziekte, maar schijnt dus fit genoeg te zijn om weer in actie te komen. Hij vormt centraal achterin een duo met Josip Sutalo. Jorrel Hato is, ondanks zijn krampaanval afgelopen donderdag, de linksback. Op het middenveld keert Taylor terug in de basis. Hij wordt vergezeld door Davy Klaassen en Jorthy Mokio.

Klaassen moest tegen Union Sint-Gillis nog inrukken met rood, maar is voor de Eredivisie uiteraard ‘gewoon’ speelgerechtigd. Voorin kiest Farioli voor drie andere namen ten opzichte van afgelopen donderdag. Christian Rasmussen, Steven Berghuis en Oliver Edvardsen maken plaats voor Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts. Brobbey moest het duel met Union Sint-Gillis nog aan zich voorbij laten gaan. Hij was ziek.

Update 13.18 uur: Kaplan in plaats van Sutalo

De opstelling van Van Gangelen klopt niet helemaal. Waar de presentator van 'spionnen' te horen had gekregen dat Sutalo drie dagen na de return tegen Union Sint-Gillis opnieuw aan de aftrap zou verschijnen, daar blijkt de Kroaat helemaal niet bij de wedstrijdselectie te zitten. Hij wordt vervangen door Ahmetcan Kaplan, die donderdagavond als invaller binnen de lijnen kwam en zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles een centraal duo vormt met Baas.

Update 14.25 uur

Pasveer start uiteindelijk toch niet in de basisopstelling vanmiddag. De doelman heeft volgens Francesco Farioli een lichte blessure opgelopen. Matheus, die wordt gehuurd van Braga, gaat daarom zijn eerste minuten maken voor de Amsterdammers.

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Kaplan, Baas, Hato; Klaassen, Taylor, Mokio; Traoré, Brobbey, Godts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Praag wil in gesprek met kritische Driessen: 'Dit is ondermijnend'

Michael van Praag wil graag een keer in gesprek met Valentijn Driessen over zijn kritische houding jegens Ajax.