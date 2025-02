Van Praag wil in gesprek met kritische Driessen: 'Dit is ondermijnend'

Michael van Praag wil graag een keer in gesprek met Valentijn Driessen over zijn kritische houding jegens Ajax, geeft hij aan in NH Radio Sportcafé. Van Praag trad recent af als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de club en heeft inmiddels ‘een paar vragen’ voor de Telegraaf-journalist.

Van Praag spreekt zich in het radioprogramma waar hij vaker te gast is, uit over Driessen. De kritiek van de ‘chef voetbal’ van De Telegraaf op Ajax en coach Francesco Farioli is volgens de erevoorzitter vaak niet constructief: "Ik vind dit geen kritiek, maar dit is ondermijnend. Ik heb dat zelf in het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden.”

De Amsterdammer zou graag in gesprek gaan met Driessen: “Ik heb inderdaad een paar vragen en als ik daar een goed antwoord op krijg, dan slaap ik ook rustig, maar ik denk van niet." Naast vragen heeft Van Praag ook een boodschap voor de criticus: "Momenteel staan we bovenaan en spelen we in de achtste finales van de Europa League. Ik hoop dat er een keer een moment komt om de degens met Valentijn te kunnen kruisen hier."

Van Praag, die in 2023 nog aantrad om Ajax uit de brand te helpen, trad deze maand af als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

