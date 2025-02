Michael van Praag treedt definitief af, Ajax maakt aanstelling nieuwe rvc-voorzitter wereldkundig

Michael van Praag is maandagmorgen definitief afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Wie zijn opvolger moest worden, werd medio december al bekend, maar zij is nu ook officieel benoemd tot lid van de rvc: Carolien Gehrels. Naast Van Praag is ook Georgette Schlick vertrokken.

Van Praag keerde in het najaar van 2023 terug bij Ajax. De Amsterdammers gingen destijds zowel binnen als buiten de lijnen door een crisis. Ze hadden nog maar net afscheid genomen van technisch directeur Sven Mislintat toen Pier Eringa bekendmaakte dat hij zou gaan vertrekken als voorzitter van de rvc. Niet lang daarna kwam het nieuws al naar buiten dat Ajax in gesprek was met Leo van Wijk én Van Praag over het voorzitterschap van de rvc. Van Praag kende de club door en door en was er alles aan gelegen om Ajax uit de brand te helpen.

Nog geen jaar later kwam naar buiten dat de bestuursraad van Ajax graag een nieuwe voorzitter van de rvc wilde aanstellen. Van Praag dacht in eerste instantie niet aan opstappen, maar medio december werd duidelijk dat hij in elk geval nog tot de op dat moment nog vast te stellen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zou aanblijven. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf wist toen ook al te melden dat Gehrels de opvolger van Van Praag moest worden. Volgens Verweij was de komst van Gehrels op dat moment ‘nog helemaal geen uitgemaakte zaak’, omdat de bestuursraad van de vereniging Ajax, die met 73 procent van de aandelen grootaandeelhouder is, er nog mee akkoord moest gaan.

De BAVA vond deze maandagmorgen dan eindelijk plaats. “Tijdens deze vergadering is Gehrels benoemd tot nieuw lid van de rvc. Gehrels, vanaf vandaag tevens voorzitter van de rvc, is benoemd voor een periode tot en met de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2028. Van Praag (lid en voorzitter rvc) en Schlick (lid rvc) traden na afloop van de vergadering af”, zo meldt Ajax in een persbericht.

Wie is Gehrels?

Gehrels, 57 jaar, studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met een specialisatie in communicatie in organisaties. Ze werkte van 1992 tot 1994 als communicatiemedewerker bij het Onze Lieve Vrouw Gasthuis Amsterdam, alvorens vanaf 1994 drie jaar de functie van adviseur bij Podium bureau voor Educatieve Communicatie te bekleden. Van 1997 tot 2006 werkte Gehrels bij managementadviesbureau Berenschot, waar zij adviezen gaf aan rijksinstellingen en gemeenten. Ze werd op 12 april 2006 benoemd tot wethouder in Amsterdam. Tijdens haar eerste periode was Gehrels verantwoordelijk voor de portefeuilles Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport en Recreatie, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.

