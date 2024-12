Ajax heeft nieuwe rvc-voorzitter op het oog: dit moet de opvolgster worden van Michael van Praag

De raad van commissarissen van Ajax heeft een opvolger van Michael van Praag op het oog. Het toezichthoudende orgaan van de Amsterdammers is voornemens Carolien Gehrels voor te dragen als nieuwe voorzitter. Dat meldt Mike Verweij vrijdagmorgen op basis van bronnen rondom de rvc en de bestuursraad van Ajax althans. Het is al even bekend dat Van Praag gaat vertrekken als voorzitter van de rvc, maar de naam van een nieuwe kandidaat bleef lang uit.

Van Praag keerde vorig jaar terug bij Ajax. De Amsterdammers gingen destijds zowel binnen als buiten de lijnen door een crisis. Ze hadden nog maar net afscheid genomen van technisch directeur Sven Mislintat toen Pier Eringa bekend maakte dat hij zou gaan vertrekken als voorzitter van de rvc. Niet lang daarna kwam al naar buiten dat de club in gesprek was met Leo van Wijk én Van Praag over het voorzitterschap van de rvc. Van Praag kende de club door en door en was er alles aan gelegen om Ajax uit de brand te helpen.

Nog geen jaar later kwam naar buiten dat de bestuursraad van Ajax graag een nieuwe voorzitter van de rvc wil. Van Praag dacht er in eerste instantie niet aan om op te stappen, maar inmiddels is duidelijk dat hij in elk geval aan ‘tot de nog vast te stellen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) aanblijft’, zo schrijft Verweij vrijdagmorgen. Gehrels moet dus zijn opvolgster worden. Verweij verwacht dat het voornemen om de voormalig PvdA-wethouder naar voren te schuiven als nieuwe voorzitter van de rvc komende maandag op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kenbaar wordt gemaakt.

“Overigens is de komst van Gehrels nog helemaal geen uitgemaakte zaak”, zo leest het echter. “De bestuursraad van de vereniging Ajax, die met 73 procent van de aandelen grootaandeelhouder is, gaat op korte termijn met Gehrels in gesprek en moet haar zegen nog geven.” Volgens Verweij was er een voorkeur voor Diederik Karsten, maar ‘blokkeerden’ Van Praag en Van Wijk de komst van de Ziggo-bestuurder. “Volgens de bronnen staat de bestuursraad inmiddels open voor een andere voorzitter. Mits die in overleg met de nieuwe - maandag te benoemen - commissarissen Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman zou worden gezocht. Dat drietal zou bij de zoektocht zijn betrokken”, zo besluit Verweij.

Wie is Gehrels?

Gehrels, 56 jaar, studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met een specialisatie in communicatie in organisaties. Ze werkte van 1992 tot 1994 als communicatiemedewerker bij het Onze Lieve Vrouw Gasthuis Amsterdam, alvorens vanaf 1994 drie jaar de functie van adviseur bij Podium bureau voor Educatieve Communicatie te bekleden. Van 1997 tot 2006 werkte Gehrels bij managementadviesbureau Berenschot, waar zij adviezen gaf aan rijksinstellingen en gemeenten. Ze werd op 12 april 2006 benoemd tot wethouder in Amsterdam. Tijdens haar eerste periode was Gehrels verantwoordelijk voor de portefeuilles Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport en Recreatie, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.

Gehrels heeft zich gedurende die periode sterk gemaakt voor een ‘sportieve stad’. Zo was ze de bedenker en stuwende kracht achter Het Sportplan en haalde ze verschillende sportevenementen binnen. Voor haar inzet en als dank voor haar bestuurlijke diensten ontving ze een Penning van de Sportraad Amsterdam. Na acht jaar naam ze afscheid als wethouder en keerde ze terug naar het bedrijfsleven. Van 2015 tot 2019 was Gehrels voorzitter van de Raad van Toezicht van Women Inc..

Update 09.05 uur: Ajax reageert

Ajax heeft het nieuws van Verweij al vrij snel bevestigd. “Naar aanleiding van de berichtgeving in de media bevestigt Ajax dat Carolien Gehrels de enige overgebleven kandidaat is voor de positie van voorzitter van de rvc van AFC Ajax NV. Het proces om tot een voordracht te komen bevindt zich in de allerlaatste fase”, zo leest het in een persbericht.

