Michael van Praag reageert voor het eerst op mogelijke terugkeer bij Ajax: 'Het eerste wat ik ga doen, is...'

Michael van Praag heeft voor de camera van de NOS bevestigd dat hij de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax wil worden. De Amsterdammers maakten woensdag bekend dat Pier Eringa in oktober aftreedt als voorzitter en nog geen dag later meldden verschillende media dat Van Praag in beeld is om zijn opvolger te worden. Ajax bevestigde niet lang daarna dat het inderdaad in gesprek is met Van Praag én Leo van Wijk. Van Praag is voornemens met onder meer de harde kern in gesprek te gaan.

“Dat komt zomaar uit de lucht vallen. Ik ben vanochtend gebeld of ik geïnteresseerd was om hierover te praten. Daar hoef ik dan niet lang over na te denken, want Ajax is mijn club”, vertelt Van Praag voor de camera van de NOS. Ajax nam afgelopen zondag afscheid van technisch directeur Sven Mislintat en drie dagen later volgde het nieuws dat ook Eringa vertrekt uit Amsterdam. Eringa werd nog maar een paar maanden geleden aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Ik zie ook wel dat het in de hens staat, dus ik heb gezegd dat ik best in gesprek wil. Ik ben al voorzitter geweest, daar heb ik ervaring mee. Gelukkig komt Leo van Wijk, een ander vooraanstaand Ajax-lid, ook mee”, aldus Van Praag.

Artikel gaat verder onder video

Het is de bedoeling dat Van Praag en Van Wijk met z’n tweeën het team van commissarissen gaan ‘versterken’. Groen licht is er nog niet, want beide heren moeten eerst nog voorgesteld worden. Het is volgens Van Praag nog wachten op de goedkeuring van één commissaris lid. “Die moet daar dus ook nog haar zegen over geven. Dat zou dan moeten leiden tot een voordracht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 november”, legt Van Praag uit. De NOS-verslaggever laat er geen gras over groeien en is benieuwd naar, mocht hij inderdaad voorgesteld worden, wat Van Praag allemaal van plan is. “Dat ga ik hier natuurlijk niet vermelden. Ajax is een beursgenoteerde onderneming, dus dat ga ik zeker niet doen”, is echter het antwoord.

Van Praag wil daarna tóch wat kwijt over wat hij allemaal wil gaan doen. En dat is vooral in gesprek gaan met zijn aanstaande collega’s, maar ook de supporters. “Het eerste wat ik ga doen is met mijn collega’s van de Raad van Commissarissen om de tafel zitten, horen wat er speelt, wat er aan de hand is. Het tweede wat ik ga doen is een bezoek brengen aan de harde kern en de supportersverenigingen die wij hebben. Ook daar mijn oor te luisteren leggen hoe zij naar de club kijken en ook gewoon vragen of ze ons de kans willen geven. En uiteraard de arbeidsorganisatie. Dat zijn de eerste dingen die je dan doet.” Van Praag benadrukt wel dat het de bedoeling is dat hij niet al te vaak in het nieuws komt. “Ik ben toezichthouder. Niet de directeur. In principe kom ik niet tot nauwelijks in het nieuws en zullen wij achter de schermen de directie ondersteunen in de werkzaamheden.”