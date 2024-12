Driessen ziet 'schertsvertoning' bij Ajax: 'Farioli spant het paard achter de wagen'

Valentijn Driessen vindt het maar een 'schertsvertoning' dat het woord 'vermoeidheid' bij Ajax in de ban is gedaan door trainer Francisco Farioli. Driessen betoogt dat het voortdurende rouleren van de Italiaanse trainer van de Amsterdammers juist een averechts effect heeft op het spel van zijn elftal en wijst als voorbeeld naar het Liverpool van Arne Slot.

Farioli beklaagde zich vorige week, na het gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2), tot verbazing van velen nog over het drukke programma dat zijn elftal af dient te werken. Gisteren (woensdag) werd op de persconferentie van Ajax, waar Farioli en spits Brian Brobbey aanschoven, echter duidelijk dat het woord 'vermoeidheid' niet mag worden gebezigd door zowel spelers als de technische staf. Driessen vindt dat echter een belachelijke gang van zaken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brobbey openhartig: ‘Daar was ik wel even boos over’

"Die schertsvertoning met het woord 'vermoeidheid' dat niemand meer mag gebruiken in Amsterdam...", begint de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn krant. "Op het moment dat je iedere wedstrijd vijf keer wisselt, goede basisspelers gaat wisselen en roept dat je een heel lang seizoen moet draaien, dan weet iedereen wel dat het om vermoeidheid gaat. Dan denk ik: het is veel beter om je beste elf op te stellen", aldus Driessen.

Arne Slot geeft Francesco Farioli het goede voorbeeld

Aan de andere kant van Het Kanaal ziet de journalist een trainer die het wat dat betreft wél begrepen heeft: "Zelfs Arne Slot doet dat, in de uitwedstrijd tegen Girona (0-1, red.). Die wisselt nauwelijks en je ziet wat er van komt. Dan krijg je automatismen, dat zou hij (Farioli, red.) ook moeten doen. Het woord 'vermoeidheid' niet mogen uitspreken maar vervolgens alle beslissingen nemen op basis van vermoeidheid en data, dan denk ik dat je het paard achter de wagen spant", besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Unaniem oordeel bij ESPN: Ajax bestolen tegen AZ

Volgens Kees Kwakman en Marciano Vink is Ajax bestolen in de wedstrijd tegen AZ.