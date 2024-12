Ajax heeft een verboden woord, waar een boete op staat

De staf en spelers van Ajax hebben onderling afgesproken om een woord niet meer te gebruiken: vermoeidheid. Op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Lazio wordt dit woord toch gebruikt, waarna Francesco Farioli tegen zegt dat ze een boete moeten betalen.

Farioli raakte vorige week in opspraak na de wedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht (2-2). De oefenmeester weest naar het grote aantal wedstrijden dat zijn ploeg al heeft gespeeld als reden voor het zwakke spel in de tweede helft. “Daar betaal je fysiek en mentaal de prijs voor”, stelde de Italiaan. Bij De Eretribune noemde Jan Joost van Gangelen het ‘linke soep’ als een trainer daarover begint, waar ze het binnen Ajax ook mee eens lijken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Brobbey moet op persmoment keihard lachen en kijkt Francesco Farioli aan

Op de persconferentie van woensdag komt ook de vermoeidheid weer ter sprake. Tussen twee vragen in richt Farioli zich ineens tot Brobbey: “Brian, zodat je het weet, we zullen een boete moeten betalen voor deze bijeenkomst.” De spits begint vervolgens te lachen.

LEES OOK: Brian Brobbey hekelt Marc Nagtegaal en heeft één favoriete scheidsrechter

Farioli hint naar verboden woord

Johan Inan van het Algemeen Dagblad vraagt daarna aan Farioli wat precies het verboden woord is. “Dat kan ik je op 23 december vertellen”, antwoordt de coach. Ajax speelt op 22 december de laatste wedstrijd voor de winterstop, op bezoek bij Sparta. “Ik weet dat je het niet kunt zeggen, maar ging het om fitheid?”, vraagt Inan door. “Fitheid mogen we zeggen, het is het tegenovergestelde dat verboden is”, hint Farioli. “Vermoeidheid”, klinkt vervolgens de conclusie vanuit de aanwezige pers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart tipt Ajax: 'Hij appt zijn hoogtepunten naar me!'

Rafael van der Vaart geeft aan: 'Ik heb Ajax-directeur Alex Kroes meermaals getipt'