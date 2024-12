Brian Brobbey moet op persmoment keihard lachen en kijkt Francesco Farioli aan

en Ajax-trainer Francesco Farioli hebben woensdagmiddag op de persconferentie van Ajax gereageerd op een opvallende statistiek over de prestaties van Ajax mét Brobbey in de basis. Uit een statistiek van ESPN-verslaggever Cristian Willaert blijkt dat Ajax meer wedstrijden wint als de sterke aanvaller van de Amsterdammers in de basis begint.

Op het persmoment in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Italiaanse Lazio legt Willaert de aanvaller van Ajax de statistiek voor: "Als je kijkt naar de prestaties van dit seizoen tot nu toe, ik heb het even opgezocht. Met Brobbey in de basis wint Ajax 86% van de wedstrijden, zonder Brobbey vijftig procent van de wedstrijden. De oplossing is eigenlijk heel simpel: je zegt tegen die man (Francesco Farioli) naast je dat hij Brobbey op moet stellen en dan komt het goed", zegt Willaert tegen de spits van Ajax.

Brobbey begint in de zaal vol journalisten vervolgens keihard te lachen en geeft aan dat Willaert het Farioli zelf moet vragen: "Ik kijk niet zo naar statistieken. Ik ben er niet mee bezig. Als je het wil vragen, dan kan je het aan de trainer vragen: "Dit is een interessant cijfer dat je noemt", reageert Farioli vervolgens als Willaert hem de vraag voorlegt: "Het is geen verrassing, want we weten hoe belangrijk Brobbey is voor het team."

Mede omdat Brobbey woensdag aanwezig was op de persconferentie, lijkt het zeker te zijn dat de 22-jarige spits donderdagavond in de basis start tegen het Italiaanse Lazio. In de Johan Cruijff ArenA gaat de bal donderdag om 21.00 uur rollen.

