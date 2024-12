Brobbey openhartig: ‘Daar was ik wel even boos over’

was afgelopen weekend boos op scheidsrechter Marc Nagtegaal. De spits dacht Ajax op bezoek bij AZ (2-1) op gelijke hoogte te zetten, maar de arbiter had al gefloten voor een overtreding. Woensdag stelt de spits op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Lazio dat hij daar wel boos over was.

Ajax ging afgelopen weekend onderuit op bezoek bij AZ. Bij een stand van 1-0 in het voordeel van de Alkmaarders dacht Brobbey zijn ploeg langszij te koppen, maar Nagtegaal floot voor een overtreding op Wouter Goes. Daarbij wachtte hij niet tot de bal in het net viel, waardoor de VAR ook niet meer de kans had om in te grijpen.

Op de persconferentie van woensdag wordt Brobbey geconfronteerd met het moment. “Het was wel jammer, ja”, antwoordt de spits, terwijl hij er een ongemakkelijke lach uitbrengt. “Ik vond het eigenlijk niks, ik weet niet hoe jij erover denkt?” Jeroen Stekelenburg, die de vraag had gesteld, geeft aan dat het slecht in beeld was en het dus niet goed kon zien. “Hij hield mij ook vast.”

Dat de scheidsrechter niet wachtte tot de bal in de goal eindigde, snapt Stekelenburg niet. “Ik ook, want dan kon hij daarna even kijken”, gaat Brobbey daarin mee. “Maar het is al geweest…” En kan de aanvaller zo’n moment makkelijk van zich afschudden? “Ik was er wel eventjes boos over. Maar het is nu alweer voorbij, ik kan het niet terugdraaien.”

