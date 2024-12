Andy van der Meijde ontploft tijdens duel van Ajax: 'Ik kon je wel doodschieten'

Andy van der Meijde had onlangs te gast in zijn programma Bij Andy in de Auto. De aanvaller van Heracles Almelo scoorde dit seizoen op fantastische wijze tegen Ajax, waar Van der Meijde als ras-Ajacied in de uitzending op terugkomt. De voetbalanalist geeft toe dat hij op dat moment ziedend was, maar grote bewondering heeft voor het doelpunt van de Heraclied.

Engels praat in het programma Bij Andy in de Auto over zijn seizoen tot nog toe. De Duitse vleugelspeler geeft aan dat hij dit seizoen alle vijftien wedstrijden gespeeld heeft en drie goals heeft gemaakt. Vervolgens begint Van der Meijde over de weergaloze treffer die Engels maakte tegen Ajax in Almelo: "Ik heb het gezien tegen Ajax. Godsamme, ik kon je wel doodschieten", zegt Van der Meijde, waarna Engels een glimlach op zijn gezicht krijgt.

Bekijk hieronder het doelpunt van Engels tegen Ajax:

WAUW!!! MARIO ENGELS! Zien we hier het doelpunt van het seizoen?! 😍



Hoe dan ook, met een 2-2 tussenstand krijgt men in Almelo wel waar voor hun geld bij Heracles - Ajax.#voetbal #heracles #ajax #nossport pic.twitter.com/h2zP2w5brZ — NOS Sport (@NOSsport) October 20, 2024

Applaus van Van der Meijde

De voormalig aanvaller van Ajax vervolgt: "Ik zat te balen, jongen! Wat een goal. Ik moest wel echt applaudisseren voor je, want het was echt een hele mooie goal", zegt Van der Meijde. Engels legt de analist vervolgens uit hoe hij op het idee kwam om de bal in een keer over Ajax-goalie Remko Pasveer heen te schieten na een slechte inspeelpass van Josip Sutalo.

"In de videoanalyses zeggen ze dat de keepers altijd ver voor doel staan. Ik zag die bal komen aanrollen en dacht: ik schiet gewoon", zegt Engels over zijn treffer. Genoeg voor de overwinning was de wereldgoal van de Duitse aanvaller echter niet. Namens Ajax scoorde invaller Wout Weghorst twee keer, waardoor de Amsterdammers met 3-4 zegevierden in Overijssel.