Waanzinnig: Mario Engels scoort van 60 meter tegen Ajax na balverlies Sutalo

heeft op wonderbaarlijke wijze de 2-1 gemaakt voor Heracles Almelo in de wedstrijd tegen Ajax. In de 28ste minuut scoorde hij vanaf de eigen helft. De hoge inzet was , die ver voor zijn doel stond, te machtig.

Josip Sutalo leverde de bal in bij Engels, die vanaf een meter of zestig zijn kans schoon zag om ineens te schieten. Pasveer rende terug naar zijn doel en kreeg zijn hand nog tegen de bal, maar kon het doelpunt niet voorkomen.

Met zijn doelpunt zette Engels zijn ploeg voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong. Beide keren kon Heracles daar niet lang van genieten. Na de 1-0 van Luka Kulenovic maakte Davy Klaassen de 1-1; na de 2-1 van Engels was het woord aan Bertrand Traoré.

WAUW!!! MARIO ENGELS! Zien we hier het doelpunt van het seizoen?! 😍



Hoe dan ook, met een 2-2 tussenstand krijgt men in Almelo wel waar voor hun geld bij Heracles - Ajax.#voetbal #heracles #ajax #nossport pic.twitter.com/h2zP2w5brZ — NOS Sport (@NOSsport) October 20, 2024

Het Argentijnse talent Santiago López wordt door scouts van Ajax nadrukkelijk in de gaten gehouden.