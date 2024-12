Steun voor Farioli: ‘Dat ligt een stuk genuanceerder’

Johan Inan is woensdag in de AD Voetbalpodcast op de bres gesprongen voor Francesco Farioli. De trainer van Ajax zorgde afgelopen weekend voor verbazing door te stellen dat hij in Amsterdam zal blijven bij de geboorte van zijn tweede kind, maar volgens de Ajax-volger ligt dit een stuk genuanceerder.

Farioli onthulde zondag na de nederlaag bij AZ (2-1) dat hij niet naar Italië zal afreizen voor de geboorte van zijn tweede kind. “We weten nog niet precies wanneer, maar ik zal hier zijn met mijn spelers. Ik zal hier zijn, maar ik ga daarna naar Italië. Ik heb taken als trainer en als vader. Ik zal alles zo goed mogelijk proberen te combineren”, stelde de trainer van de Amsterdammers, die daarmee voor de nodige verbazing zorgde.

Volgens Inan is de situatie rondom Farioli echter niet zo zwart-wit. “Het lijkt nu net alsof de partner van Farioli binnen nu en twee weken gaat bevallen”, stelt de journalist, die aangeeft dat hij dat ook uit de woorden van de trainer zou hebben opgemaakt als hij niet meer van de situatie afwist. “Maar het ligt iets genuanceerder.”

Partner Farioli in winterstop uitgerekend

Inan legt namelijk uit dat de vrouw van Farioli niet in de komende weken is uitgerekend. “Zijn partner is in de winterstop uitgerekend, kort na de jaarwisseling”, verklaart de clubwatcher. “De feestdagen brengt hij natuurlijk in Italië door, dus de trainer koestert de hoop dat ze dan bevalt en dat hij de geboorte van de kleine gewoon bij kan wonen.” Het eerste kind van Farioli werd drie weken te vroeg geboren, terwijl hij werkzaam was in Turkije, waardoor hij daar niet bij was. “Misschien is dat bij beiden wel dusdanig bevallen, dat ze nu met elkaar de knoop hebben doorgehakt.”

