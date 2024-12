‘Ajax moet vrezen voor winters vertrek, verdediger bestempeld tot topprioriteit AS Roma’

Ajax moet serieus rekening houden met een winters vertrek van . AS Roma wil er namelijk alles aan doen de verdediger in januari naar Italië te halen, zo weet Il Tempo. Rensch beschikt in Amsterdam over een aflopend contract, dus dit is het laatste moment dat Ajax aan hem kan verdienen.

AS Roma wil komende transferperiode de verdediging versterken. De Romeinen staan op een magere elfde plaats in de Serie A, met zestien punten uit vijftien duels. Volgens Il Tempo geldt de rechtsbackpositie als prioriteit, waar Rensch bovenaan het lijstje prijkt. De kans is dus groot dat Roma zich in januari in Amsterdam gaat melden.

Voor Ajax is januari het laatste moment om nog wat geld over te houden aan de 21-jarige verdediger uit eigen opleiding. Rensch heeft namelijk nog maar een contract tot medio 2025, waardoor hij komende zomer transfervrij is. Hoewel Ajax wel langer met de rechtsback door wil, lijkt hij zelf graag meer te willen verdienen.

Geklapte transfer naar AS Roma

Overigens is de interesse van AS Roma voor Rensch niet nieuw. Afgelopen zomer was de verdediger dicht bij een transfer naar de Italiaanse hoofdstad, zo vertelde hij half oktober in gesprek met Voetbal International. Toen kwam de transfer er niet van door de veranderingen die gaande waren binnen de club. Mogelijk krijgt de back in januari alsnog zijn transfer naar Rome.

