Ajax dreigt basisklant te verliezen: ‘Hij wil meer gaan verdienen en dat kan niet bij Ajax’

Mike Verweij waarschuwt Ajax voor een vertrek van . De rechtsback, die beschikt over een aflopend contract, wil volgens de journalist van De Telegraaf ‘meer gaan verdienen’. Bij Ajax is dit echter geen optie, zo laat hij weten in Kick-off van vrijdag.

Kick-off bespreekt in eerste instantie de situatie van Olivier Boscagli, die over een aflopende verbintenis beschikt en na dit seizoen wil vertrekken bij PSV. “Als hij maar niet in de winter gaat. Dan komen er natuurlijk ook clubs om hem op te halen. Als hij dan weer hetzelfde krijgt als in de zomer…”, zegt Valentijn Driessen, die reactie krijgt van Verweij.

“Dat zijn moeilijke beslissingen voor PSV. Bij Ajax heb je het geval-Devyne Rensch. Die loopt uit zijn contract en ziet wat anderen verdienen. Hij verdient zelf nog niet heel veel. Hij wil meer gaan verdienen, maar dat kan op dit moment niet bij Ajax”, zegt de Ajax-volger van De Telegraaf.

“Wat moet je dan? Moet je hem dan in de winter gaan verkopen, of moet je zeggen van: Nee, we gaan voor de Champions League-plekken spelen, als hij dan transfervrij wegloopt is dat zonde, maar hebben we in ieder geval nog Champions League gehaald. Dat zijn lastige afwegingen”, sluit Verweij af.

