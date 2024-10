Valentijn Driessen slaat alarm bij Ajax: nieuwe ineenstorting dreigt

Valentijn Driessen maakt zich grote zorgen om de jeugdopleiding van Ajax, zo maakt hij duidelijk in een pijnlijke column voor De Telegraaf. De journalist ziet dat de ‘ineenstorting’ van de Amsterdamse jeugdopleiding ‘minstens zo erg is als het desastreuze aankoopbeleid’.

Ajax won afgelopen zondag met 1-0 van Willem II, maar kreeg na afloop behoorlijk veel kritiek. De manier van voetballen was onthutsend zwak en de toeschouwers werden allesbehalve vermaakt. “Over het desastreuze aankoopbeleid bij Ajax afgelopen twee seizoenen zijn al boeken geschreven, maar de ineenstorting van de jeugdopleiding is minstens zo erg. Tenminste, als de huidige Ajax-selectie samengesteld door de technische beleidsbepalers samen met Francesco Farioli de maatstaf is voor de toestand op De Toekomst”, begint Driessen.

“Je zou het zomaar kunnen geloven. Of is het in werkelijkheid zo dat er geen lef is en vertrouwen in zelfopgeleide talenten? Of is het politiek van de nieuwe opleiders om geen talent te brengen van de oude opleiders? Bang om de credits mis te lopen”, gaat de journalist vernietigend verder. Driessen vindt het ‘ondenkbaar’ dat Ajax geen enkele jonge talentvolle tiener kan opleiden.

“Of dat er daarvan niet één rondloopt op De Toekomst, die mee kan op Eredivisie-niveau. Zeker als je ziet wat bij FC Barcelona is gebeurd. Daar shopten ze genoodzaakt bij de jeugdacademie La Masia, omdat de club vanwege een waanzinnig kapitaalverslindend aankoopbeleid financieel in zwaar weer raakte”, noemt hij als voorbeeld.

