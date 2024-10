Theo Janssen: 'Ajax wordt tien à twintig procent beter als hij meedoet'

Theo Janssen denkt dat Ajax 'tien à twintig' procent beter wordt zodra terugkeert in het elftal. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder kwam door een blessure al sinds 22 augustus niet meer in actie voor de Amsterdammers en lijkt zondag, thuis tegen Willem II (16.45 uur) opnieuw niet van de partij te zullen zijn. Trainer Francesco Farioli lijkt op korte termijn echter wel weer over zijn creatieve kracht te kunnen gaan beschikken.

Berghuis leek in eerste instantie circa vier weken te moeten toekijken, maar zijn absentie duurt inmiddels twee volle maanden. In gesprek met de NOS zegt Janssen dat de middenvelder behoorlijk gemist is gedurende zijn afwezigheid: "Als Berghuis terugkeert bij Ajax, gaat dat een groot verschil maken. Dat heeft te maken met het speciale dat Berghuis heeft. Hij gaat ervoor zorgen dat Ajax tien à twintig procent beter wordt", aldus het clubicoon van Vitesse.

Kenneth Perez onderschrijft de woorden van Janssen: "Berghuis zou op dit moment zeker een versterking zijn voor Ajax", meent de Deense analist. "Hij is een geroutineerde speler die houvast kan bieden in een elftal dat nu nog wisselvallig is", aldus Perez.

"Berghuis is niet van het passeren van een speler, maar hij is vanuit de passing heel creatief en koppelt daar ook nog zijn inzicht aan", vervolgt Perez. "Dan heb je spelers nodig die op de ballen gaan lopen. Denk aan Taylor en Klaassen, dat zijn echte lopers. Die gaan van hem profiteren."

